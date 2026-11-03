Primarul din Vaslui a fost dat în judecată de fostul său profesor pentru că nu i-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare”: „Ar fi trebuit să-l las repetent”

Profesorul Dumitru Marin, în vârstă de 85 de ani, a ajuns la Tribunalul Vaslui, unde a cerut suspendarea din funcție a primarului Lucian Braniște. Motivul nemulțumirii sale este faptul că nu a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului.

Profesorul a solicitat instanței anularea întregii proceduri prin care cinci vasluieni au primit această distincție, suspendarea primarului din funcție și obligarea Consiliului Local să-i acorde lui titlul de „Cetățean de Onoare”.

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Bărbatul consideră că merită această distincție pentru contribuția sa la viața culturală a județului Vaslui. În cererea depusă la instanță, el a anexat mai multe documente care îi atestă activitatea de-a lungul mai multor decenii. Printre argumentele sale se numără și revista „Meridianul Cultural Românesc”, despre care afirmă că are 1.311 colaboratori din 33 de țări.

Potrivit publicației Vremea Nouă, profesorul i-a fost învățător primarului din Vaslui. Acum, bărbatul regretă că nu l-a lăsat repetent.

Ce decizie au luat judecătorii

Profesorul a cerut „pedepsirea conform legii a cetățeanului Braniște Lucian, care se crede mai presus de lege”. Instanța a dispus suspendarea cauzei deoarece solicitarea a fost făcută în numele societății SC Cvintet Te-Ra și nu în numele unei persoane fizice, așa cum ar fi trebuit.

După ce a ieșit de la tribunal, profesorul a mers la ședința Consiliului Local, unde a criticat modul în care aleșii au desemnat reprezentantul juridic al instituției.

„Delegația pe care ați votat-o dumneavoastră era ca juristul să reprezinte Consiliul Local, adresele făcute de Primărie sunt că trebuie să apere Primăria, primarul și Consiliul Local. Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva, dar dacă dumneavoastră sunteți, este bine să știți că s-a petrecut un nou abuz”, a spus acesta.

Luminița Vârlan, consilier local PNL, a explicat că dosarul profesorului a fost analizat de Comisia de Cultură și Învățământ, însă membrii acesteia l-au respins deoarece nu conținea toate documentele necesare. Potrivit consilierei, comisia va reanaliza dosarul după ce profesorul va depune actele lipsă.