George Simion explică de ce AUR a votat împotriva folosirii bazelor românești de către americani: „Apelul către SUA a fost să nu ne puneți cetățenii în pericol”

George Simon a fost invitat la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, unde a explicat de ce AUR a votat astăzi împotriva folosirii bazelor românești de către americani. El a declarat că suveraniștii vor să pună România pe primul loc și că apelul către SUA a fost nu pună cetățenii în pericol.

„Suveraniștii, în ciuda propagandei dirijate de sistem, sunt niste oameni civilizati, rezonabili, care, în mare parte, au aderat la principiile MAGA nu ca vor sa puna SUA sau Israel sau Franta pe primul loc, ci sa puna Romania pe primul loc. Speranțele noastre către Statele Unite vin și datorită discusului lui JD Vance la Conferința de Securitate de la Munchen de anul trecut. Atasamentul generatiei mele, ca si cel al parintilor si bunicilor nostri, vine din tendinta noastră naturală spre valorile democratice, spre libertate, spre normalitate.

Apelul către SUA a fost: nu ne puneți cetățenii în pericol! Noi suntem „România pe primul loc”. Îmi este lehamite că sunt unii care își spun patrioți și singura lor grijă este să lovească în AUR ca să fie o opoziție fărâmițată și ca oamenii să nu mai aibă încredere. A apărut un sondaj INSCOP acum două zile. Suntem în continuare pe primul loc in sondaje, mulțumesc românilor pentru încredere.”