Podul Giurgiu-Ruse, închis pe ambele sensuri joi între 10.00 -15.00. Care sunt rutele alternative

11 mart. 2026, 22:22, Actualitate
Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere informează participanții la trafic că joi, în intervalul orar 10.00 -15.00, circulația autovehiculelor de orice fel va fi închisă pe ambele sensuri pe „Podul Prieteniei” Giurgiu-Ruse. Restricția este instituită de autoritățile bulgare pentru efectuarea unor reparații necesare siguranței traficului.

În zonă se efectuează lucrări la structura podului, în scopul creșterii vitezei de circulație și a capacității de trecere. Secţiunea bulgară a Podului Giurgiu-Ruse, lungă de 1.057 de metri, este supusă unor reparaţii majore, în etape, începând cu data de 10 iunie 2024. În prezent, se lucrează la ultima secţiune, cu o lungime de 320 de metri, a benzii de circulaţie dinspre România către Bulgaria.

Din cauza traficului intens, pavajul vechi şi nereparat a fost compromis, iar acum se desfăşoară lucrări pentru a asigura siguranţa traficului. Se preconizează că aceasta va fi ultima reparaţie de urgenţă, banda spre Bulgaria urmând să fie finalizată în prima săptămână a lunii aprilie. Tot traficul va fi deviat pe noua bandă, a precizat Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria într-un comunicat.

Vor fi afectați toți șoferii, indiferent de tipul de vehicul: autoturisme, microbuze, autocare și camioane. Circulația va fi reluată începând din aceeași zi, joi, de la ora 15:00, după finalizarea lucrărilor.

Rute alternative recomandate

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu recomandă planificarea din timp a călătoriilor și folosirea rutelor alternative pentru a evita blocajele.

  • Pe perioada restricţiilor de joi, şoferii vor putea utiliza drumul I-1 Sofia – Vidin şi Podul Vidin-Calafat ca rută alternativă pentru a trece în România.
  • O altă rută ocolitoare posibilă este prin drumul I-7 Silistra-Şumen, de la intersecţia cu autostrada Hemus până la punctul de trecere a frontierei Silistra.
  • De asemenea, şoferii de camion vor putea folosi parcările şi spaţiile de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol şi Haskovo a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie, iar cetățenii români care se află în Bulgaria și se confruntă cu o situație de urgență pot solicita sprijinul consular al Ambasadei României din Sofia.

