Ciprian Ciucu: „Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme”

Ciprian Ciucu anunță că va continua întânirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului, pe care nu le consideră niște „festivisme”. Scopul este acela de a „debloca sau pentru a inția noi proiecte de investiții în #București”.

Acesta spune, într-o postare pe Instagram, că s-a întâlnit cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, și cu echipa sa. Ciprian Ciucu detaliază ce anume au discutat cei doi și ce au hotărât.

„1. Cum încă ALPAB încă suferă (lipsă capacitate și datorii), Primăria Sectorului 2 își va asuma în acest an întreținerea, curățare și amenajare minimală rapidă a parcului Verdi și a parcului Tei, partea dinspre lac, neîngrijită acum;

2. Continuăm dar cu mai multă atenție pe calitatea lucrărilor și regenerarea zonei „Moșilor vechi”, reconfigurare a 18 străzi din arealul Bd. Carol I – str. Sfântul Ștefan – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu – Bd. Hristo Botev;

3. Serviciul de Urbanism din cadrul PMB va sprijini cu soluții amenajări de piațete (sectorul 2 are cele mai multe) cu accent pe deschiderea spațiilor către pietoni – proiect pilot pe piațeta de pe str. Licurg, din fața Bisericii Popa Rusu;

4. Reconfigurarea șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, pentru a le transforma din „tunele de trafic” în spații care să armonizeze circulația cu autoturisme individuale, transportul public, transportul alternativ, spațiile verzi și zonele pietonale generoase;

5. Nodul intermodal Petricani va combina următoarele proiecte: (1) Extinderea liniei de tramvai; (2) Extinderea liniei de metrou M2; (3) Pasaj peste linia de tren; (4) Park and ride;

6. Am decis să dăm în admnistrare temporară către PS2 Parcul Circului pentru ca acesta să facă o investiție și să îl reabiliteze. Acum este un dezastru. După reabilitare, va reveni în admnistrarea PMB. Investiția va include refacerea sistemelor de irigații și alimentare a lacului, plantarea de noi arbori;

7. Crearea unui nou acces pentru parcarea Arenei Naționale, care acum nu poate fi utilizată în timpul evenimentelor din motive de siguranță, din cauza proximității cu căile de acces pietonale. Necesitp expropriere;

8. Crearea unei baze sportive în aer liber pe terenul din jurul turnului de parașutism (ex. vedeți baza sportivă Cristina Neagu”, a scris primarul General al Capitalei pe contul de socializare.

Autorul recomandă:

Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. Cine este liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”