Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Trebuie văzut dacă securitatea României câștigă de pe urma acordului cu SUA. Ce câștigăm și cu ce rămânem după ce pleacă americanii”

Dan Dungaciu: „Trebuie văzut dacă securitatea României câștigă de pe urma acordului cu SUA. Ce câștigăm și cu ce rămânem după ce pleacă americanii”

Malina Maria Fulga
11 mart. 2026, 23:00, Marius Tucă Show

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a explicat care au fost motivele pentru care membrii partidului AUR au refuzat să voteze solicitarea CSAT privind cererea SUA de dislocare a forțelor militare în România. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Prim-vicepreședintele partidului AUR, profesorul Dan Dungaciu, spune că solicitarea CSAT privind amplasarea în România a unor avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și comunicații satelitare ar putea presupune anumite riscuri pentru țara noastră în viitor. Motiv pentru care consideră imperioasă negocierea de pe poziții de forță și egalitate a unor garanții clare de securitate pentru România.

„Într-o asemenea confruntare, când tu te expui și ești la o distanță de o rachetă balistică de Iran, n-ar fi bine să știi clar despre ce-i vorba? Și atunci discuția este bună. Hai să zic că poți să încerci și asta la faza a doua, a negocierii. Să zici: «Dar dacă vin americanii, câți americani rămân aici?». Sau: «Acei mii de americani pe care i-ați scos din România, pentru că v-ați gândit că nu mai este un proiect de securitate în România, dar constatați că este un proiect de securitate, nu vreți să-i aduceți înapoi?». Și în al treilea rând: „Dar nu vreți să păstrați câți americani sunt în Polonia și în România? De ce din Polonia nu au plecat și din România au plecat?». Adică măcar să faci o negociere. Adică să zici, s-ar putea să mă expun în război, s-ar putea să devin cobeligerant. S-ar putea ca, după ce războiul se închide în Iran, într-un fel sau altul, și în Ucraina, să am două proiecte de securitate post-conflict.”

Separat de amenințarea care ar putea veni din Orientul Mijlociu, ne-am putea confrunta și cu o sursă de instabilitate la granițele noastre din partea Ucrainei, în cazul în care aceasta ar ieși din război fără garanții de securitate și cu resentimente față de Occident, atrage atenția analistul politic.

„Unul într-o Ucraină neamenajată, nearanjată, care urăște Vestul, care-i neînarmată. Al doilea, un Iran rețele, proxi, terți, oameni furioși, care îi urăsc pe toți cei de pe teritoriul cărora au fost bombardați și omorâți iranieni. Deci poți să mă trezești și cu problema asta. Dar eu am negociat cu americanii chestiunea asta, ca ulterior să mă pot securiza mai bine. Din orice criză poate să iasă o chestiune pozitivă. Deci primul aspect este securitatea românului și percepția lor. Al doilea: dacă măcar am negociat ceva… Nu s-a întâmplat nimic, nici pe prima dimensiune, nici pe a doua. Și atunci oamenii au spus: «Nu, așa ceva nu votăm». Nu în sensul că am votat împotrivă, nu votăm, pentru că lucrurile astea trec la pachet. Nu s-a votat. Nici măcar nu ne-am abținut. Pentru că e o chestie neclară. Și au presupus unii dintre noi, poate cu bună-credință, că puterea de negociere în acest moment a clasei politice de la București în raport cu America este atât de slabă încât, iertați-mă, o să spun, proști să fie americanii să nu profite.”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ ⁠Dan Dungaciu: „Liderii români încearcă să-și cumpere înțelegerea de la americani”
22:30
⁠Dan Dungaciu: „Liderii români încearcă să-și cumpere înțelegerea de la americani”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 12 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”
09:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
09:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
08:30
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
08:00
Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce mâncăm influențează somnul. Care sunt alimentele care ne ajută?
RĂZBOI Cum a ales Trump denumirea operațiunii din Iran: Mi-au prezentat o listă de nume. Mi s-au părut plictisitoare. Am decis să fie EPIC FURY
23:17
Cum a ales Trump denumirea operațiunii din Iran: Mi-au prezentat o listă de nume. Mi s-au părut plictisitoare. Am decis să fie EPIC FURY
FLASH NEWS George Simion explică de ce AUR a votat împotriva folosirii bazelor românești de către americani: „Apelul către SUA a fost să nu ne puneți cetățenii în pericol”
23:12
George Simion explică de ce AUR a votat împotriva folosirii bazelor românești de către americani: „Apelul către SUA a fost să nu ne puneți cetățenii în pericol”
INEDIT Culoarea ta preferată îți dezvăluie inteligența emoțională. Cele trei nuanțe care trădează o persoană cu un IQ ridicat
23:05
Culoarea ta preferată îți dezvăluie inteligența emoțională. Cele trei nuanțe care trădează o persoană cu un IQ ridicat
FLASH NEWS Ciprian Ciucu: „Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme”
22:47
Ciprian Ciucu: „Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme”
ACTUALITATE Viitorul BMW va fi fabricat de roboți umanoizi. Primii „muncitori” au ajuns în fabrica din Leipzig, Germania
22:37
Viitorul BMW va fi fabricat de roboți umanoizi. Primii „muncitori” au ajuns în fabrica din Leipzig, Germania
INEDIT Lanțul de supermarketuri care dispare complet din Germania
22:28
Lanțul de supermarketuri care dispare complet din Germania

Cele mai noi

Trimite acest link pe