Prima pagină » Actualitate » Viitorul BMW va fi fabricat de roboți umanoizi. Primii „muncitori” au ajuns în fabrica din Leipzig, Germania

Viitorul BMW va fi fabricat de roboți umanoizi. Primii „muncitori” au ajuns în fabrica din Leipzig, Germania

Rene Pârșan
11 mart. 2026, 22:37, Actualitate
Viitorul BMW va fi fabricat de roboți umanoizi. Primii

Fabrica din Leipzig, Germania, a efectuat teste pentru a integra această „IA fizică” în linia de producție, iar acești roboți vor începe să „lucreze” în iunie. Aceasta este prima dată când BMW Group a adus această tehnologie în Europa, având ca scop integrarea roboticii umanoide în producția de automobile și, de asemenea, explorarea unor noi aplicații pentru acești „muncitori” în producția de baterii și alte componente.

Aceste teste au fost efectuate cu succes în 2025, ca parte a unui proiect pilot la uzina BMW din Spartanburg, Statele Unite. Toată experiența și cunoștințele dobândite în urma acestor teste de anul trecut sunt valorificate pentru a continua dezvoltarea și aplicarea IA fizică în Europa.

Robotul Figure 02, made în USA

Robotul Figure 02, utilizat la fabrica din America de Nord, a susținut producția a peste 30.000 de BMW X3, lucrând în ture de zece ore, de luni până vineri. Figure 02 s-a ocupat de îndepărtarea și plasarea precisă a pieselor din tablă pentru procesul de sudare, o sarcină deosebit de solicitantă din punct de vedere al vitezei și preciziei, precum și obositoare din punct de vedere fizic. În total, a mutat peste 90.000 de componente și a finalizat aproximativ 1,2 milioane de pași în aproximativ 1.250 de ore de funcționare.

Robotica umanoidă este doar încă un complement

Introducerea sistemelor inteligente și autonome de luare a deciziilor marchează o schimbare de paradigmă în producția de automobile și a tuturor celorlalte produse. Aceste sisteme, în combinație cu roboții, constituie ceea ce este cunoscut sub numele de IA fizică. Inteligența artificială este de mult timp o parte integrantă a întregului sistem de producție al BMW Group.

Procese precum fabrica virtuală cu gemeni digitali și controale de calitate bazate pe IA, precum și intralogistica cu soluții de transport autonom, sunt sisteme inteligente utilizate în aproape fiecare etapă a producției.

Potrivit directorilor BMW, roboții umanoizi sunt considerați o completare valoroasă a automatizării existente. În special, aceștia prezintă potențial în sarcini monotone, solicitante din punct de vedere ergonomic sau critice din punct de vedere al siguranței. Scopul este de a reduce volumul de muncă al angajaților și de a îmbunătăți în continuare condițiile de muncă.

Recomandarea autorului: Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion explică de ce AUR a votat împotriva folosirii bazelor românești de către americani: „Apelul către SUA a fost să nu ne puneți cetățenii în pericol”
23:12
George Simion explică de ce AUR a votat împotriva folosirii bazelor românești de către americani: „Apelul către SUA a fost să nu ne puneți cetățenii în pericol”
INEDIT Culoarea ta preferată îți dezvăluie inteligența emoțională. Cele trei nuanțe care trădează o persoană cu un IQ ridicat
23:05
Culoarea ta preferată îți dezvăluie inteligența emoțională. Cele trei nuanțe care trădează o persoană cu un IQ ridicat
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Trebuie văzut dacă securitatea României câștigă de pe urma acordului cu SUA. Ce câștigăm și cu ce rămânem după ce pleacă americanii”
23:00
Dan Dungaciu: „Trebuie văzut dacă securitatea României câștigă de pe urma acordului cu SUA. Ce câștigăm și cu ce rămânem după ce pleacă americanii”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu: „Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme”
22:47
Ciprian Ciucu: „Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme”
CONTROVERSĂ ⁠Dan Dungaciu: „Liderii români încearcă să-și cumpere înțelegerea de la americani”
22:30
⁠Dan Dungaciu: „Liderii români încearcă să-și cumpere înțelegerea de la americani”
ACTUALITATE Podul Giurgiu-Ruse, închis pe ambele sensuri joi între 10.00 -15.00. Care sunt rutele alternative
22:22
Podul Giurgiu-Ruse, închis pe ambele sensuri joi între 10.00 -15.00. Care sunt rutele alternative
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce mâncăm influențează somnul. Care sunt alimentele care ne ajută?

Cele mai noi

Trimite acest link pe