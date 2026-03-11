Viitorul BMW va fi fabricat de roboți umanoizi. Primii „muncitori” au ajuns în fabrica din Leipzig, Germania

Fabrica din Leipzig, Germania, a efectuat teste pentru a integra această „IA fizică” în linia de producție, iar acești roboți vor începe să „lucreze” în iunie. Aceasta este prima dată când BMW Group a adus această tehnologie în Europa, având ca scop integrarea roboticii umanoide în producția de automobile și, de asemenea, explorarea unor noi aplicații pentru acești „muncitori” în producția de baterii și alte componente.

Aceste teste au fost efectuate cu succes în 2025, ca parte a unui proiect pilot la uzina BMW din Spartanburg, Statele Unite. Toată experiența și cunoștințele dobândite în urma acestor teste de anul trecut sunt valorificate pentru a continua dezvoltarea și aplicarea IA fizică în Europa.

Robotul Figure 02, made în USA

Robotul Figure 02, utilizat la fabrica din America de Nord, a susținut producția a peste 30.000 de BMW X3, lucrând în ture de zece ore, de luni până vineri. Figure 02 s-a ocupat de îndepărtarea și plasarea precisă a pieselor din tablă pentru procesul de sudare, o sarcină deosebit de solicitantă din punct de vedere al vitezei și preciziei, precum și obositoare din punct de vedere fizic. În total, a mutat peste 90.000 de componente și a finalizat aproximativ 1,2 milioane de pași în aproximativ 1.250 de ore de funcționare.

Robotica umanoidă este doar încă un complement

Introducerea sistemelor inteligente și autonome de luare a deciziilor marchează o schimbare de paradigmă în producția de automobile și a tuturor celorlalte produse. Aceste sisteme, în combinație cu roboții, constituie ceea ce este cunoscut sub numele de IA fizică. Inteligența artificială este de mult timp o parte integrantă a întregului sistem de producție al BMW Group.

Procese precum fabrica virtuală cu gemeni digitali și controale de calitate bazate pe IA, precum și intralogistica cu soluții de transport autonom, sunt sisteme inteligente utilizate în aproape fiecare etapă a producției.

Potrivit directorilor BMW, roboții umanoizi sunt considerați o completare valoroasă a automatizării existente. În special, aceștia prezintă potențial în sarcini monotone, solicitante din punct de vedere ergonomic sau critice din punct de vedere al siguranței. Scopul este de a reduce volumul de muncă al angajaților și de a îmbunătăți în continuare condițiile de muncă.

