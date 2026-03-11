Prima pagină » Știri externe » Lanțul de supermarketuri care dispare complet din Germania

11 mart. 2026, 22:28, Știri externe
Un nume familiar pentru mulți cumpărători germani se pregătește să dispară de pe piață. Acest lanț de supermarketuri urmează să își închidă complet activitatea în țară. Decizia este marcată de o schimbare majoră în comerțul alimentar, mai ales în segmentul produselor ecologice. Î n prezent, rețeaua numără aproximativ 340 de magazine, iar viitorul lor este deja în mare parte stabilit. 

O parte din aceste magazine vor fi preluate de retaileri germani, însă procesul depinde de aprobarea autorităților de concurență.

Rețeaua urmează să fie împărțită în trei mari retaileri

Compania-mamă Migros Zürich a confirmat că lanțul de supermarketuri bio Tegut va dispărea complet de pe piața germană. Potrivit informațiilor publicate în presa economică, aproximativ jumătate dintre cele aproape 340 de magazine vor fi preluate de rețeaua Edeka, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din Germania, relatează Ziarul Românesc.

Un număr considerabil de alte magazine ar putea fi preluate de Rewe, însă tranzacțiile nu au fost încă finalizate. Pentru ca acest plan să fie pus în aplicare, este necesară aprobarea autorităților de concurență, mai exact a Oficiului Cartelului din Germania. Până la o decizie oficială, discuțiile dintre compania-mamă și potențialii cumpărători sunt în continuare în desfășurare.

Mii de angajați au fost deja informați despre planurile companiei

În dimineața în care anunțul a devenit public, aproximativ 7.400 de angajați ai lanțului Tegut au fost informați despre planul de retragere a companiei de pe piața germană. Decizia afectează atât personalul din magazine, cât și angajații din infrastructura logistică a companiei.

Edeka urmează să preia și alte componente importante ale afacerii. Printre acestea se numără noul centru logistic din Michelsrombach, brutăria Herzberg și compania de operare Smart Retail Solutions. Detaliile financiare ale tranzacțiilor nu au fost făcute publice, iar lista exactă a magazinelor care vor fi transferate către fiecare retailer nu a fost anunțată încă.

