Ministrul Muncii amenință cu demisia. Ce se întâmplă cu pensionarii vulnerabili și persoanele cu dizabilități după tăierea ajutoarelor din buget

Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, într-un interviu acordat postului România TV, că proiectul de buget pentru 2026 ridică probleme în privința finanțării unor măsuri sociale. Oficialul a explicat că există mai puține fonduri pentru minister, însă pensiile și alocațiile nu vor fi afectate.

Florin Manole a explicat că vor exista reduceri la nivelul aparatului administrativ, însă drepturile pensionarilor și ale copiilor vor fi menținute.

„Cu certitudine, beneficiile Casei de Pensii nu vor fi afectate. Avem minus 4% față de execuția anului trecut la nivel de personal. Dar cu certitudine ne lipsesc banii pentru pachetul de solidaritate pe care l-am propus. Asta e un lucru de la care nu vom da înapoi și sunt optimist că vom reuși să avem finanțare pentru 2,8 milioane de pensionari și 300.000 de copii. O dată înainte de Paști și înainte de Crăciun, cei cu pensii până în 1.500 de lei câte 500 de lei, cei între 1.500 – 2.000 câte 400 de lei și câte 300 de lei pentru cei între 2.000 și 3.000 de lei”, a declarat ministrul.

Speră la sprijin politic pentru „pachetul de solidaritate”

Ministrul Muncii s-a declarat optimist că măsurile propuse vor fi susținute în Parlament, chiar dacă situația bugetară este dificilă.

„Sunt convins că granițele politice nu vor fi atât de dure și vor fi mulți parlamentari din toate partidele care vor vota pentru acest pachet, pentru că l-am făcut cu maxim echilibru, înțelegem și problema deficitului. Sunt convins că granițele politice nu vor fi atât de dure și vor fi mulți parlamentari din toate partidele care vor vota pentru acest pachet, pentru că l-am făcut cu maxim echilibru, înțelegem și problema deficitului”, a spus Florin Manole.

Acesta a mai precizat că ministerul va publica în transparență măsuri de eficientizare a aparatului administrativ, inclusiv reducerea unor funcții de conducere.

„La Ministerul Muncii vom pune până mâine în transparență inclusiv eficientizarea aparatului central, prin care vom avea și câțiva directori mai puțin, dar Ministerul. Muncii oricum nu era supradimensionat. Aș vrea să văd cine nu votează creșterea pentru copiii cu dizabilități de la 80 la 200 de lei. Nici nu mi se pare de laudă, dar creștem cât putem”, a mai afirmat ministrul Muncii.

