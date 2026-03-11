Cum a ales Trump denumirea operațiunii din Iran: Mi-au prezentat o listă de nume. Mi s-au părut plictisitoare. Am decis să fie EPIC FURY

În discursul ținut în Kentucky, considerat fief republican, Donald Trump a dezvăluit cum a ales denumirea Operațiunii militare din Iran.

„Mi s-au prezentat o listă de nume. Nu mi-a plăcut niciunul. Am propus FURIE EPICĂ (Epic Fury)”, a spus Trump în aplauzele susținătorilor săi republicani din Kentucky.

„FURIE EPICĂ”: De ce a ales Trump denumirea operațiunii?

„Nu este ăsta un nume grozav. Am câștigat. Am câștigat din prima oră de atac. Mi-au prezentat o listă de nume. A venit la mine și mi-a zis „DOMNULE, puteți alege numele care vă place”. Am zis ce nume? „NUMELE ATACULUI ÎN IRAN, DOMNULE”. Și am văzut o serie de nume și nu mi-a plăcut nicinul și am am zis: FURIE EPICĂ! Am zis că „ÎMI PLACE NUMELE ĂSTA”, a dezvăluit președintele american.

„Am făcut o excursie. Știți ce este o excursie? Am făcut o călătorie prin care am nimicit niște oameni foarte răi. Nici n-au știut ce i-au lovit, da? Au fost loviți de forța militară americană. Ei nu știau. Se întrebau „ce dracu se întâmplă?”. Nu se așteptau la asta.”

Trump pregătește bombardierele pentru a ataca Iranul

Potrivit Clash Report, SUA au staționat deja 15 bombardiere (trei bombardiere B-52 și 12 bombardiere B-1Bs) în Regatul Unit.

Acestea vor fi utilizate în „cel mai mare atac” împotriva Iranului, anunțat zilele trecute de către președintele Trump și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Bombardierele B-1B sunt încărcate cu bombe JDAM anti-buncăr.

Sursa Video: The White House

