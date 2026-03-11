Cum a ales Trump denumirea operațiunii din Iran: Mi-au prezentat o listă de nume. Mi s-au părut plictisitoare. Am decis să fie EPIC FURY

În discursul ținut în Kentucky, considerat fief republican, Donald Trump a dezvăluit cum a ales denumirea Operațiunii militare din Iran.
„Mi s-au prezentat o listă de nume. Nu mi-a plăcut niciunul. Am propus FURIE EPICĂ (Epic Fury)”, a spus Trump în aplauzele susținătorilor săi republicani din Kentucky.
„Nu este ăsta un nume grozav. Am câștigat. Am câștigat din prima oră de atac. Mi-au prezentat o listă de nume. A venit la mine și mi-a zis „DOMNULE, puteți alege numele care vă place”. Am zis ce nume? „NUMELE ATACULUI ÎN IRAN, DOMNULE”. Și am văzut o serie de nume și nu mi-a plăcut nicinul și am am zis: FURIE EPICĂ! Am zis că „ÎMI PLACE NUMELE ĂSTA”, a dezvăluit președintele american.
„Am făcut o excursie. Știți ce este o excursie? Am făcut o călătorie prin care am nimicit niște oameni foarte răi. Nici n-au știut ce i-au lovit, da? Au fost loviți de forța militară americană. Ei nu știau. Se întrebau „ce dracu se întâmplă?”. Nu se așteptau la asta.”
Potrivit Clash Report, SUA au staționat deja 15 bombardiere (trei bombardiere B-52 și 12 bombardiere B-1Bs) în Regatul Unit.
Acestea vor fi utilizate în „cel mai mare atac” împotriva Iranului, anunțat zilele trecute de către președintele Trump și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
Bombardierele B-1B sunt încărcate cu bombe JDAM anti-buncăr.
Sursa Video: The White House
