Donald Trump a raportat că SUA au lovit 58 de nave iraniene. Marina americană a anunțat că a lovit și a distrus inclusiv 28 de nave iraniene de minare.

„Am nimicit 58 de nave iraniene. Flota lor – ca să o spunem așa. Și am nimicit navele de minare. Au pus mine pe apă noaptea. Drăguț loc de muncă, nu? Distrugeți-le navele. Și am distrus 31 dintre ele”, a spus Trump la discursul din Kentucky.

Potrivit Reuters, Iranul ar fi amplasat 12 mine în Strâmtoarea Ormuz pentru a bloca tranzitul petrolier și a complica redeschiderea calea navigabilă îngustă. Comandamentul Iranului a avertizat că lumea trebuie să se pregătească pentru creșterea prețului petrolului la 200 de dolari pe baril.

„Așa cum a anunțat administrația mea, vom continua să muncim neobosit să menținem fluxul petrolier”, a spus Trump.

Sursa Video: The White House

Autorul recomandă: Trump amenință: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz. „Am distrus 10 nave care «plantează» mine”