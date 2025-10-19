George Simion face rugăciuni la Muntele Athos: „Ajută-ne, Doamne”

George Simion, liderul AUR, se află în aceste momente la muntele Athos, din Grecia. El a pus pe Facebook o poză care îl înfățișează într-o biserică, rugându-se.

De altfel, George Simion spune tot pe Facebook că s-a rugat mult în aceste zile pentru victime și pentru țară.

„M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime și pentru România! Ajută-ne, Doamne, să ieșim la liman”, a scris Simion pe Facebook.

O delegație AUR formată din președintele George Simion și de alți lideri ai partidului se află în pelerinaj la mănăstirile de la Muntele Athos.

