George Simion REACȚIONEAZĂ în urma validării alegerilor din Republica Moldova

16 oct. 2025, 20:21, Știri
George Simion a avut o primă reacție în urma validării alegerilor din Republica Moldova, menționând că, după mai multe încercări, mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate, reprezentând un pas înainte în procesul democratic.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în urma cărora Partidul Acţiune şi Solidaritate a obţinut majoritatea în Legislativul de la Chişinău. De asemenea, Curtea a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi. Alexandru Munteanu este candidatul formaţiunii la funcţia de prim-ministru.

„După multe încercări, un mic pas înainte: mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate! Dorim Dialog și Democrație!”, a transmis liderul AUR pe Facebook.

În urma deciziei Curții Constituționale, alegerile din 28 septembrie pot fi considerate valabile, iar parlamentul nou ales trebuie să se întrunească în prima ședință până pe 28 octombrie.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi la alegerile parlamentare și va deține o nouă majoritate în Parlament.

PAS va avea în noul Parlament 55 de mandate, Blocul Patriotic va delega în Legislativ 26 de deputați, Blocul Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă – câte 6.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat pe 5 octombrie, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, desfășurate la 28 septembrie 2025, confirmând repartizarea mandatelor între concurenții electorali care au trecut pragul electoral, și a transmis apoi documentele spre validare Curții Constituționale.

