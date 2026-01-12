Gina Pistol face dezvăluiri despre fiica ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea”

Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a făcut dezvăluiri despre Josephine, fetița ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea”, a declarat vedeta.



Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine.

Vedeta TV a făcut declarații despre fiica sa într-un interviu pentru revista Viva. Printre altele, Gina Pistol a explicat cum se descurcă Josephine la grădiniță, dar și ce lucruri știe deja să facă la patru ani.

Gina Pistol face dezvăluiri despre fiica ei și a lui Smiley. ”Ea deja, la patru ani, știe literele, a învățat să-și scrie numele”

”Îi place mult, și-a făcut prieteni la grădiniță. Este un copil care, când interacționează cu locuri noi sau oameni noi, are nevoie de un pic de timp pentru a se adapta, Stă și analizează locul și persoanele ca să se integreze. E puțin timidă, dar după jumătate de oră este alt copil. A învățat foarte multe la grădiniță, dar mie nu-mi place să pun presiune pe ea, aș vrea să învețe la timpul potrivit. Ea deja, la patru ani, știe literele, a învățat să-și scrie numele. Noi ce știam la vârsta aia (râde)? Deși îmi place treaba asta, parcă nu aș vrea să grăbesc niște etape. Mai are puțin și o să înceapă școala, și am văzut cât de multă presiune se pune pe copiii din ziua de astăzi. Eu aș vrea să-i dezvolt mai mult partea creativă. În plus, este inteligentă emoțional și aș vrea să-i încurajez și darul ăsta”, a explicat Gina Pistol.

”Este foarte creativă și are o ureche muzicală foarte bună! O spune și Andrei. Se vede că este un suflet sensibil. Este empatică și foarte amuzantă, un spectacol. Dă câteodată niște dume încât uit că este un copil de patru ani și câteva luni. (…) Eu cred că seamănă mai degrabă cu mine la simțul umorului, pentru că Andrei are niște glume care te fac să te întrebi mult dacă a glumit sau a vorbit serios. În schimb, mie îmi place să mă strâmb, să fac ca toate cele, iar fiica a luat de la mine asta, face toate expresiile mele pe moacă”, a adăugat vedeta.