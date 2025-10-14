FOTO / Ce CALITĂȚI apreciază Smiley la Gina Pistol. ”Orice discuție, oricât de serios ar fi subiectul, se termină cu o glumă”

Smiley, în vârstă de 42 de ani, a spus ce calități apreciază cel mai mult la partenera sa de viață, Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani.



Smiley a făcut câteva declarații despre cea care îi este soție, Gina Pistol.

Artistul a dezvăluit, pentru revista Viva, că apreciază foarte mult la partenera sa de viață că are simțul umorului.

Ce calități apreciază Smiley la Gina Pistol. ”E frumoasă viața noastră împreună”

”Da, simțul umorului este clar în top, ne distrăm și râdem mult împreună și orice discuție, oricât de serios ar fi subiectul, se termină cu o glumă. Nu prea este genul meu să fac declarații de dragoste public și să vorbesc despre lucrurile pe care le simt, mi se pare că ele se transmit și se exprimă la fiecare pas, în cele mai mici gesturi, în viața de zi cu zi și de secundă cu secundă. Și în plus, se văd, le emanăm, nu le definim neapărat în cuvinte mari. E frumoasă viața noastră împreună și îi mulțumesc Ginei pentru asta”, a detaliat Smiley.

Smiley a vorbit și despre fiica lor, Josephine. Întrebat cu cine crede că seamănă mai mult dintre el și Gina, artistul a răspuns:

”Eu cu Gina ne asemănăm destul de tare. Avem partea asta creativă foarte dezvoltată, suntem amândoi cu simțul umorului, suntem orientați către partea artistică, ne plac foarte mult muzica, dansul… Cred că de la amândoi a luat toate chestiile astea! Ne strâmbăm amândoi foarte mult, la fel și Josephine. Este extrem de expresivă, de aceea zic că seamănă cu amândoi, că ambii suntem expresivi”.

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în anul 2021

Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele Josephine. Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița în data de 20 iunie 2021.