Cum ar putea ajunge FCSB în play-off. Giovanni Becali a făcut calculele

27 feb. 2026, 16:51, Sport
FCSB luptă pentru un loc în play-off, dar depinde și de rezultatele celorlalte candidate. U Cluj – Oțelul Galați e primul meci important în această luptă și dacă înving, ardelenii sunt calificați matematic în play-off.

FCSB e pe locul șapte, 43 de puncte, la trei distanță de play-off, pe locul șase fiind FC Argeș. În lupta pentru ultimele locuri disponibile se luptă, pe lângă U Cluj, FC Argeș și FCSB, și CFR Cluj. Dar, și FC Botoșani sau UTA ar avea șanse.

Pentru ca echipa roș-albastră să ajungă pe poziția dorită trebuie să câștige ultimele două partide din sezonul regulat, cu UTA și U Cluj.

Pentru formația lui Gigi Becali situația e complicată și pentru a-și atinge obiectivul de acum U Cluj ar trebui să ia un punct din jocurile cu Oțelul și FCSB sau CFR să obțină un punct din meciurile cu Farul și Dinamo sau FC Argeș să reușească cel mult două puncte cu Dinamo și Unirea Slobozia.

„Galați e o echipă surprinzătoare, dar eu cred că la modul cum joacă U Cluj la ei acasă, e greu să-i bată. Un egal al Oțelului e un ajutor pentru FCSB. La egal, U Cluj face 49 de puncte, FCSB, dacă câștigă cu UTA și cu U Cluj, face 49 și are 6 din 6 cu U Cluj, că i-a bătut la Cluj. Vezi ce șansă are U Cluj. Deci U Cluj, cu victorie la Galați este matematic în play-off, dacă nu bate, inclusiv egal, stă la mâna rezultatelor FCSB-ului.

E un meci greu la Arad pentru FCSB, e sold out. În afară de asta, au un antrenor bun de Superliga, Adrian Mihalcea e un antrenor bun, un antrenor care știe ce vrea, știe ce jucători vrea. Cel mai dificil meci îl are și FCSB-ul, dar și CFR-ul. FC Argeș are o șansă mare în ultima etapă, cu Slobozia. CFR-ul nu are șansă, că joacă cu Dinamo ultima etapă. Cel mai greu program îl are CFR-ul, pentru că CFR-ul vrea să meargă și în cupe”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.

„Niciodată. Dinamo nu va da în viața vieților meciul lui Argeș. Nu se pune problema niciunui fel de aranjament. Dacă CFR are nevoie de un egal cu Dinamo, și unii și alții vor juca la victorie”, a mai declarat impresarul.

