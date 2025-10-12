Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei

Moldova face o greşeală gravă atunci când face din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.

„Aceasta este o continuare a unei direcţii mai degrabă de confruntare faţă de ţara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actuala conducere moldovenească face o greşeală gravă”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

„Ei cred că direcţia de construire a relaţiilor cu Europa implică antagonizarea completă a Rusiei. Această greşeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat”, a avertizat Peskov, referindu-se la Ucraina, pe care trupele Moscovei au invadat-o în februarie 2022.

Rusia, dușmanul numărul unu

âLa 8 octombrie, guvernul moldovean a aprobat noua strategie militară a ţării până în 2035, în care se spune că principala ameninţare la adresa securităţii Moldovei este Rusia.

Printre „riscurile militare şi ameninţările la adresa securităţii naţionale” enumerate în document se numără continuarea de către Rusia a invaziei din Ucraina. Chişinăul vede o „ameninţare directă şi gravă la adresa securităţii şi statalităţii” republicii în extinderea controlului Moscovei asupra teritoriilor ucrainene, temându-se de crearea unui „coridor terestru” la frontierele sale. De asemenea, prezenţa trupelor ruse în Transnistria este identificată ca o altă „ameninţare” în strategia militară a Republicii Moldova.

