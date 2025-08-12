Grav accident rutier cu doi morți, marți după-amiază, în județul Mehedinti, între localitățile Dubova și Șvinița. La locul evenimentului rutier au intervenit echipaje din cadrul Secției de Pompieri Orșova și Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Mehedinți, dar și un elicopter SMURD.

În urma accidentului, au rezultat patru victime, două încarcerate, în stare de inconștiență și două conștiente.

Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au descarcerat cele două victime, un bărbat și o femeie, și au început manevrele de resuscitare.

Din nefericire, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cele două victime au fost declarate decedate de către medicii de pe ambulanță. Celelalte două victime, conștiente, au fost evaluate de către echipajele medicale.