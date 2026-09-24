Prima pagină » Actualitate » Grindeanu spune cât de pregătit este PSD pentru alegerile anticipate: „Cei care încearcă să ne sape groapa vor pica ei în ea”

Grindeanu spune cât de pregătit este PSD pentru alegerile anticipate: „Cei care încearcă să ne sape groapa vor pica ei în ea”

Olga Borșcevschi
Președintele PSD, Sorin Grindeanu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat joi cât de pregătit este Partidul Social Democrat în eventualitatea unor alegeri anticipate. Potrivit liderului social-democrat, acest scenariu este pe masă, iar cei care încearcă să le cânte prohodul sau au încercat să le sape groapa nu au niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea.

Vezi galeria foto
8 poze

Alegerile anticipate, scenariu luat în calcul de PSD

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Craiova, Sorin Grindeanu a vorbit despre soluțiile în cazul în care Guvernul Mureșan va pica. Șeful PSD a arătat că e o situaţie pe care nu o exclude şi e pe masă şi a menţionat că în acest caz actorul principal e preşedintele Nicușor Dan, pentru că poate să dizolve Parlamentul, potrivit Constituţiei.

„Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza din calculele noastre alegeri anticipate, dacă s-ar da drumul la procedură săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Cam atunci se pot organiza. Partidul Social-Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa, sunt convins şi n-am niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea”, a declarat Sorin Grindeanu, el precizând că acest lucru e din punct de vedere politic.

„Din punct de vedere economic, nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern. Asta este soluţia potrivită pentru România”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto – Mediafax

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cum ar putea parteneriatele cu China să revitalizeze România. Viorica Dăncilă explică pentru Gândul, după Forumul pentru Cooperare Economică România-China
18:09
Cum ar putea parteneriatele cu China să revitalizeze România. Viorica Dăncilă explică pentru Gândul, după Forumul pentru Cooperare Economică România-China
NEWS ALERT Arderile ilegale din Sinteşti. Diana Buzoianu cere prefecturilor Ilfov şi Bucureşti instituirea unei stări de alertă
17:29
Arderile ilegale din Sinteşti. Diana Buzoianu cere prefecturilor Ilfov şi Bucureşti instituirea unei stări de alertă
ANCHETĂ Fostul manager al Spitalului Județean Botoșani a recunoscut că a luat mită. Ce pedeapsă va primi
17:16
Fostul manager al Spitalului Județean Botoșani a recunoscut că a luat mită. Ce pedeapsă va primi
FLASH NEWS Grindeanu, atac virulent la adresa lui Mureșan: „Și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând PSD”
16:36
Grindeanu, atac virulent la adresa lui Mureșan: „Și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând PSD”
GALERIE FOTO Accident grav în Caraș-Severin. Două femei au murit după ce microbuzul în care se aflau a fost strivit între două TIR-uri
16:33
Accident grav în Caraș-Severin. Două femei au murit după ce microbuzul în care se aflau a fost strivit între două TIR-uri
FINANCIAR Alexandru Nazare, primele concluzii după întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Standard and Poor’s
16:30
Alexandru Nazare, primele concluzii după întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Standard and Poor’s
Mediafax
Un consilier USR a ajuns în arest preventiv. Acuzatii după protestul fermierilor
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Mediafax
Nicușor Dan dezvăluie scenariul pe care nu și-l dorește. Ce urmează dacă pică Guvernul Mureșan
Click
Angelina Jolie își caută iubit! Ce condiție trebuie să îndeplinească noul partener
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu, ordin de protecție împotriva fiilor lui Silviu Prigoană! LOVITURĂ de teatru la audieri 😲
Ce se întâmplă doctore
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dovezi microscopice că magma se fracturează și se reface în mod repetat în timpul erupțiilor
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
MEDIA Pro TV a anunțat cine se va ocupa de programele postului și de strategia de conținut. Noul director are peste 25 de ani experiență
18:15
Pro TV a anunțat cine se va ocupa de programele postului și de strategia de conținut. Noul director are peste 25 de ani experiență
EMISIUNI „Cu Gândul la București” începe vineri, 25 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Paul Moldovan, primarul Sectorului 6
17:55
„Cu Gândul la București” începe vineri, 25 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Paul Moldovan, primarul Sectorului 6
FLASH NEWS Ce au vorbit Zelenski și Trump la New York. Kievul acceptă un „armistițiu energetic” și cere o întâlnire cu Putin și președintele SUA
17:52
Ce au vorbit Zelenski și Trump la New York. Kievul acceptă un „armistițiu energetic” și cere o întâlnire cu Putin și președintele SUA
FLASH NEWS 🚨 Xi Jinping a ajuns la Casa Albă, la 10 ani de la ultima vizită, într-o vizită bilaterală crucială pentru relațiile dintre Beijing și Washington
17:39
🚨 Xi Jinping a ajuns la Casa Albă, la 10 ani de la ultima vizită, într-o vizită bilaterală crucială pentru relațiile dintre Beijing și Washington
ISTORIE Un arheolog amator a descoperit 943 de monede romane pe un câmp din Germania. Monedele spun povestea a 300 de ani de istorie romană
17:38
Un arheolog amator a descoperit 943 de monede romane pe un câmp din Germania. Monedele spun povestea a 300 de ani de istorie romană
MILITAR Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict în regiunea Indo-Pacific
17:32
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict în regiunea Indo-Pacific

Cele mai noi

Trimite acest link pe