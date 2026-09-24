Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat joi cât de pregătit este Partidul Social Democrat în eventualitatea unor alegeri anticipate. Potrivit liderului social-democrat, acest scenariu este pe masă, iar cei care încearcă să le cânte prohodul sau au încercat să le sape groapa nu au niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea.

Alegerile anticipate, scenariu luat în calcul de PSD

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În cadrul unei conferințe de presă susținute la Craiova, Sorin Grindeanu a vorbit despre soluțiile în cazul în care Guvernul Mureșan va pica. Șeful PSD a arătat că e o situaţie pe care nu o exclude şi e pe masă şi a menţionat că în acest caz actorul principal e preşedintele Nicușor Dan, pentru că poate să dizolve Parlamentul, potrivit Constituţiei.

„Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza din calculele noastre alegeri anticipate, dacă s-ar da drumul la procedură săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Cam atunci se pot organiza. Partidul Social-Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa, sunt convins şi n-am niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea”, a declarat Sorin Grindeanu, el precizând că acest lucru e din punct de vedere politic.

„Din punct de vedere economic, nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern. Asta este soluţia potrivită pentru România”, a mai spus Grindeanu.