Un bărbat din Sibiu, de profesie artist, a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare, după ce ar fi oferit angajatelor unei firme de curățenie produse care conțineau substanțe interzise. Artistul ar fi abordat două dintre angajatele care făceau curățenie pe scara blocului și le-ar fi oferit gratuit cafea și prăjituri infuzate cu marijuana. Femeile au declarat că nu au intrat în casă, ci au consumat, în fața ușii lui, ceea ce le-a oferit. Ulterior, după câteva ore, au sesizat că se simt amețite și au fost transportate la spital, conform Ora de Sibiu.

Bărbatul le-a oferit angajatelor produse cu substanțe interzise

Incidentul a avut loc la finalul lunii august 2024. Tânărul, cu domiciliul în cartierul Valea Aurie din Sibiu, le-ar fi abordat pe cele două femei și le-ar fi invitat insistent în casa lui. Angajatele au refuzat, însă, la insistențele acestuia, au acceptat cafeaua și prăjitura, fără să știe că aceasta conținea marijuana.

Inițial, artistul ar fi invitat-o pe una dintre femei să facă baie împreună, însă propunerea a fost refuzată. Ulterior, acesta ar fi întrebat-o dacă vrea pastile de ecstasy.

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Victima a precizat că nu mai interacționase cu bărbatul până în acel moment și că singura discuție a avut loc pe 28.08.2024, când acesta le-a poftit pe ea și pe colega ei în casă. După ce au consumat produsele cu substanțe interzise, inculpatul le-ar fi întrebat dacă doresc pastile de ecstasy, însă acestea au refuzat.

La câteva ore după ce au consumat prăjiturile cu cannabis, angajatele au observat că se simțeau foarte amețite și agitate și că aveau vederea în ceață. Acestea au ajuns, în cele din urmă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență Sibiu, unde li s-au făcut teste, iar una dintre ele a ieșit pozitivă la consumul de canabis.

„(…) martora a precizat că în trecut nu a mai interacționat cu numitul și că singura interacțiune cu acesta a fost la data de 28.08.2024 când acesta le-a poftit pe ea și pe colega sa de serviciu, să consume niște cafea și prăjitură. Martora a mai arătat că după ce a consumat din cafea și din prăjitură, numitul a întrebat-o dacă dorește o pastilă de ecstasy, însă aceasta l-a refuzat”, potrivit rejust.ro.

Inculpatul a mai avut antecedente dubioase după incidentul cu femeile de serviciu

Un alt episod bizar a avut loc aproape un an mai târziu. În martie 2025, bărbatul se afla într-un local din zona centrală a Sibiului și ar fi sunat la 112, în jurul orei 2:00 dimineața, pentru a reclama că ar fi fost agresat de mai multe persoane din bar.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, bărbatul era destul de agitat, iar în urma controlului corporal au descoperit că avea în buzunarul hainei un plic cu canabis.

Întrebat de autorități despre substanța găsită asupra lui, artistul ar fi răspuns fără reținere că este marijuana destinată consumului propriu. O lună mai târziu, poliția l-a oprit din nou și a descoperit că avea asupra lui un joint.

Bărbatul vindea substanțe interzise prietenilor

În urma unei percheziții la domiciliu, DIICOT a descoperit, pe 3 iunie 2026, că în apartamentul inculpatului se aflau peste 95 de grame de canabis, așezate la vedere pe o farfurie.

Dincolo de consumul propriu, acesta ar fi vândut canabis și unor prieteni, în perioada 2024–2026. Unul dintre martori a declarat că a cumpărat de patru ori canabis de la acesta, plătind 180 de lei pentru fiecare tranșă de 3 grame. Tranzacțiile ar fi avut loc în numerar, direct în cartier.

Bărbatul a primit 2 ani și 7 luni de închisoare

Instanța a aprobat acordul prin care bărbatul și-a recunoscut faptele. Acesta nu mai avusese probleme cu legea și se afla sub control judiciar. Judecătorii au stabilit o pedeapsă de 2 ani și 7 luni de închisoare, dar cu suspendare, ceea ce înseamnă că nu va merge la închisoare dacă respectă condițiile impuse. Perioada de supraveghere este de 3 ani și 6 luni.

În această perioadă, bărbatul trebuie să participe la un program de reintegrare socială și să muncească 90 de zile în folosul comunității, fără să fie plătit. Munca poate fi făcută la Muzeul Național Brukenthal sau la Primăria Municipiului Sibiu.

Judecătorii au mai decis să îi confişte telefonul folosit pentru tranzacții, cei 720 de lei obținuți din vânzarea drogurilor și substanțele găsite în urma perchezițiilor. În plus, bărbatul trebuie să plătească 3.026 de lei pentru cheltuielile făcute în cadrul procesului. Decizia poate fi contestată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.