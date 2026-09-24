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Ce au vorbit Zelenski și Trump la New York. Kievul acceptă un „armistițiu energetic” și cere o întâlnire cu Putin și președintele SUA

Ce au vorbit Zelenski și Trump la New York. Kievul acceptă un „armistițiu energetic” și cere o întâlnire cu Putin și președintele SUA
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Administrația Trump încearcă să obțină trei măsuri imediate pentru reducerea tensiunilor cauzate de războiul din Ucraina și reluarea negocierilor cu Rusia: un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice, redeschiderea coridorului pentru cereale din Marea Neagră și o întâlnire trilaterală între SUA, Ucraina și Rusia, a declarat Volodimir Zelenski pentru Axios. Președintele ucrainean spune că Kievul este pregătit să accepte armistițiul energetic, dar se îndoiește că Vladimir Putin va respecta un astfel de acord.

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SUA propun un armistițiu energetic

Zelenski a declarat că propunerea pentru oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice a venit din partea SUA și că Ucraina este pregătită să o accepte.

„Pe masă se află acum o propunere: armistițiul energetic. Suntem pregătiți”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a discutat marți, la New York, cu Donald Trump despre eforturile de reluare a negocierilor și despre posibilitatea unui armistițiu în domeniul energetic.

Ulterior, emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu echipa ucraineană de negociere și cu consilierii pentru securitate națională ai Franței, Marii Britanii și Germaniei.

Redeschiderea coridorului pentru cereale

Potrivit lui Zelenski, SUA încearcă, de asemenea, să redeschidă coridorul pentru transportul cerealelor din Marea Neagră.

Președintele ucrainean a discutat despre această propunere cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, precum și cu oficiali din India, Emiratele Arabe Unite și Egipt.

„Toată lumea vrea [un] armistițiu. Coridorul trebuie să funcționeze din nou. Noi susținem [acest lucru]. Ei vorbesc cu rușii, știu asta. Vom vedea”, a spus Zelenski.

SUA propun o întâlnire trilaterală

Administrația Trump urmărește și organizarea unei întâlniri între SUA, Ucraina și Rusia. Zelenski a spus că ar prefera ca o astfel de reuniune să aibă loc la nivel de lideri și ca unul dintre primele rezultate concrete să fie un acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

SUA au propus inițial ca întâlnirea să înceapă la nivelul echipelor tehnice. Abu Dhabi a fost menționat drept posibil loc pentru reuniune.

„Suntem deschiși, orice țară, orice format”, a declarat Zelenski.

El a spus că i-a transmis lui Trump că summitul G20 de la Miami, programat în decembrie, ar putea reprezenta o oportunitate pentru o întâlnire trilaterală la nivel de lideri.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat miercuri, după întâlnirea cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, că Trump l-a invitat pe Putin să participe la summit.

Zelenski se îndoiește că Putin va accepta

Președintele ucrainean a declarat că rămâne sceptic în privința intențiilor liderului de la Kremlin și că acesta ar putea găsi motive pentru a evita o întâlnire trilaterală la nivel de lideri.

Potrivit lui Zelenski, atunci când Witkoff și Kushner s-au întors de la întâlnirea cu Putin, i-au spus că sunt optimiști în privința disponibilității liderului rus de a negocia.

„Au spus: «Credem că Putin este pregătit». Eu am spus: «Uitați, nu sunt sigur»”, a povestit Zelenski.

Oficialii americani i-ar fi răspuns: „Nu, suntem aproape”.

Zelenski a spus că le-a transmis că este pregătit să discute despre un armistițiu energetic și alte măsuri de reducere a tensiunilor, dar că rămâne sceptic în privința respectării unui eventual acord de către Putin.

Kremlinul spune că negocierile nu pot fi reluate deocamdată

Declarațiile lui Zelenski vin în aceeași zi în care Kremlinul a transmis că nu sunt întrunite condițiile pentru reluarea negocierilor de pace cu Ucraina și că, în acest moment, nu există perspectiva unor întâlniri la nivel înalt între cele două părți.

La scurt timp înainte de interviul lui Zelenski pentru Axios, Rusia a lansat mai multe rachete balistice asupra Kievului.

Trump: „Vom încerca”

Zelenski a declarat că Trump a fost „foarte pozitiv” în timpul întâlnirii de marți și că președintele american i-a spus: „Vom încerca”.

„Am spus: «Grozav și chiar îmi doresc să nu doar încercați [ci] să reușiți»”, a relatat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Kievul își dorește progrese înainte de venirea iernii, indiferent de calendarul politic din SUA.

Washingtonul are și un interes economic

Zelenski a afirmat că oficialii americani i-au transmis că reducerea atacurilor asupra infrastructurii energetice este importantă și din cauza impactului acestora asupra prețurilor la energie.

În același timp, oficialii americani și ucraineni vor continua discuțiile în următoarele două săptămâni pentru a stabili detaliile propunerilor, înainte ca acestea să fie prezentate din nou Moscovei.

Zelenski se așteaptă ca Trump să se concentreze mai întâi pe obținerea unui acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

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