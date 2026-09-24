Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat, joi, pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat, afirmând că acesta „și-a tocit buricele degetelor pe tastatură înjurând la PSD”. El precizează că social-democrații au trecut peste această etapă pentru a discuta despre programul de guvernare.

Grindeanu spune că le-a cerut colegilor din PSD să depășească reacțiile față de criticile venite din partea lui Siegfried Mureșan și să se concentreze asupra programului de guvernare.

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„Am făcut apel la toți colegii mei să treacă peste, poate o pornire absolut firească și omenească, de a critica din start orice vine dinspre Siegried Mureșan, care a răspuns la tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan, cel puțin peste vară, când și-a tocit buricele degetelor la tastatură în jurând la PSD. Am trecut peste această etapă și nu e importantă pentru români. Și am așteptat să avem discuții serioase legate de un program de guvernare”, a declarat liderul social-democrat, într-o conferință de presă.

Șeful PSD spune că a așteptat degeaba programul de guvernare

Grindeanu subliniază că social-democrații au încercat să organizeze discuții pe tema programului de guvernare, însă documentul nu le-a fost transmis.

„Am așteptat ieri (n.r – miercuri) la Parlament ore bune, am așteptat ieri după masă și am anunțat că sunt la sediul partidului împreună cu alți colegi să discutăm serios despre programul de guvernare, am așteptat degeaba. Am așteptat azi dimineață, iarăși, să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic”, a explicat el.

Liderul PSD a mai spus că ar fi fost util ca programul să fie discutat cu parlamentarii și aleșii locali prezenți la Parlament.

„Din păcate, ar fi fost foarte interesant să discutăm astăzi cu mulți parlamentari aflați în sală, cu mulți aleși locali”, a subliniat Grindeanu.

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile, de luni, când a fost publicat decretul de numire în Monitorul Oficial, pentru a forma Cabinetul.

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, în condițiile în care PNL, USR și UDMR îi asigură în prezent aproximativ 169 de parlamentari.

PSD și AUR au transmis că nu susțin cabinetul, astfel că voturile formațiunilor și parlamentarilor care nu urmează automat linia celor două mari blocuri devin esențiale.