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Cum ar putea parteneriatele cu China să revitalizeze România. Viorica Dăncilă explică pentru Gândul, după Forumul pentru Cooperare Economică România-China

Cum ar putea parteneriatele cu China să revitalizeze România. Viorica Dăncilă explică pentru Gândul, după Forumul pentru Cooperare Economică România-China
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Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a prezentat pentru Gândul o serie de domenii-cheie care ar putea beneficia de evoluții semnificative, dacă România ar implementa o cooperare mai aprofundată cu Republica Populară Chineză. De la apicultură și industria alimentară la domenii precum medicina și tehnologia, parteneriatele bilaterale ar putea revitaliza economia României, iar o serie de avantaje evidente ar fi de partea antreprenorilor români. Viorica Dăncilă, care este președintele Casei Româno-Chineze, a subliniat faptul că în România există mulți antreprenori, ale căror produse ar putea fi, astfel, importate de partenerii chinezi.

Fostul premier a transmis că, pe de-o parte, pozițiile rezervate ale României în relația cu China se datorează deficitului balanței comerciale a țării noastre, în favoarea Chinei.

„Eu cred că trebuie să o dezvoltăm pe toate palierele care fac eficientă această cooperare în ambele sensuri. Noi știm că balanța comercială este în favoarea Chinei, dar mai știm faptul că nici România nu a făcut un efort susținut pentru a reduce acest deficit de balanță comercială.

Eu cred că sunt domenii cu potențial care pot… pot fi stimulate și care pot aduce un plus pentru ambele părți. Pe de o parte, noi ne raportăm doar la balanța comercială și spunem că e un deficit în favoarea Chinei. Eu nu sunt de acord că trebuie să reducem acest deficit prin a opri produse din China care să vină în România, ci prin a stimula ca noi să mergem pe piața chineză și să fim competitivi.

Și aici un prim pas ar fi spre agricultură și industria alimentară, pentru că avem produse de calitate, avem produse ecologice foarte căutate pe piața chineză, avem producători care nu au unde să-și vândă produsele, deci ar fi un ajutor și pentru producători și cred că acest pas ar fi unul important.

În timpul mandatului am semnat pentru exportul de miere. Acum, înainte de căderea guvernului, am văzut că a fost un memorandum pe produsele lactate. Dar acest lucru, semnarea unor memorandumuri, nu este suficientă, trebuie să avem grijă ca aceste lucruri să fie puse în practică”, a explicat fostul premier pentru Gândul.

Îmbunătățirea cooperării cu China, avantaje pentru fermierii și agricultorii din România

Agricultura reprezintă domeniul care ar putea beneficia de cele mai mari avantaje ale apropierii economice dintre România și Republica Populară Chineză, în timp ce antreprenori din diferite domenii de activitate ar avea oportunitatea de a-și livra produsele sau serviciile către companiile chineze. Viorica Dăncilă a reiterat o parte dintre avantajele unei cooperări mai extinse și în cadrul celei de-a doua ediții a Forumului pentru Cooperare Economică România-China.

„Pe lângă produsele din agricultură, cred că avem și foarte mulți antreprenori care au produse de calitate și pe care le putem duce spre piața chineză. Ei bine, acest forum a avut ca obiectiv punerea în… legătură a unor antreprenori din România, cât și a unor companii din China.

Eu cred că această punere în legătură trebuie să aibă efectele pe care le dorim, nu numai o discuție în cadrul unei săli, ci să ducem mai departe ceea ce ne propunem, adică să vedem parteneriate între companii și între antreprenori, pentru că aceste parteneriate ajută și antreprenorii români care sunt într-o situație dificilă, dar ajută și România, pentru că un export de produse cu valoare adăugată este un lucru foarte bun.

Pe de altă parte, să mai vedem domeniile cu potențial, pentru că și cooperarea pe diferite domenii, și aici mă refer la inteligența artificială, tehnologie, medicină, pot fi un plus pentru ambele părți, mai ales pentru România, care are nevoie de o tehnologie mai avansată. Eu cred că toate aceste lucruri depind nu numai de voința antreprenorilor, nu numai de implicarea grupului de prietenie din Parlamentul României condus de domnul Corendea sau de implicarea Casei Româno-Chineze, ci depinde și de instituțiile din România care trebuie să impulsioneze această cooperare”, a transmis Viorica Dăncilă.

Exemplul marilor puteri: vizita președintelui Xi Jinping în SUA

Fostul premier a menționat importanța de a înțelege avantajele care survin în urma îmbunătățirii relațiilor bilaterale și a dat exemplu deschiderea lui Donald Trump pentru dialogul cu Republica Populară Chineză. Președintele Xi Jinping a aterizat, astăzi, în Statele Unite pentru o întrevedere cu Donald Trump.

„Vedem chiar astăzi vizita președintelui Xi Jinping în Statele Unite, vedem dorința de cooperare între marile puteri, vedem dorința de cooperare între state europene și China, și aici mă refer la Franța, Germania, Spania, Polonia. E bine, aș dori să luăm exemplu de bune practici și România să procedeze în mod asemănător. Aș vrea să văd un prim-ministru al României care să meargă cu oameni de afaceri în China, aș vrea să văd o vizită a președintelui României în China, astfel încât să dăm încredere cooperării dintre țările noastre”, a conchis Viorica Dăncilă pentru  Gândul.

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