Prima pagină » Știri politice » Siegfried Mureșan cere răspunsuri privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și susține că Rusia a încercat să influențeze alegerile din România

Siegfried Mureșan cere răspunsuri privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și susține că Rusia a încercat să influențeze alegerile din România

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un interviu pentru Adevărul, Siegfried Mureșan a susținut că decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 trebuie respectată, însă afirmă că sunt necesare în continuare explicații despre evenimentele care au dus la repetarea scrutinului. Mureșan a vorbit și despre presupusa implicare a Federației Ruse în alegerile din România.

Decizia CCR privind anularea alegerilor, considerată de Mureșan una care trebuie respectată

Siegfried Mureșan afirmă că decizia Curții Constituționale de anulare și repetare a alegerilor prezidențiale din 2024 a fost adoptată în unanimitate și trebuie respectată.

„Deciziile Curții Constituționale se respectă. Decizia de a repeta alegerile în România a fost una luată cu unanimitate de voturi, nu a fost una controversată. Am văzut cu toții, s-au calificat doi candidați în finală, unul a încălcat legile țării și a finanțat ilegal și netransparent campania. Ca atare, ce să faci? Evident că acela nu poate să joace în meciul în care s-a calificat în mod ilegal”, a declarat Mureșan, a explicat Siegfried Mureșan.

Mureșan: „Am avut o erodare a încrederii oamenilor în instituțiile din România”

Premierul desemnat recunoaște însă că anularea alegerilor a afectat încrederea populației în instituțiile statului. Mureșan spune că așteaptă în continuare clarificări cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Cu certitudine, am avut o erodare a încrederii oamenilor în instituțiile din România în acea perioadă. Mai așteptăm răspunsuri, le aștept și eu, vreau să știu ce s-a întâmplat exact”, a mai spus acesta.

Siegfried Mureșan: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România

Întrebat dacă Federația Rusă a intervenit în alegerile din România, Mureșan a afirmat că Moscova urmărește să slăbească instituțiile europene și pe cele ale statelor membre.

Este evident că Federația Rusă își dorește să slăbească instituțiile Uniunii Europene și ale statului român. Federația Rusă nu își dorește ca modelul nostru democratic să reușească. Am văzut cu toții și diferitele ingerințe de pe rețelele de socializare, deci cred că da, Federația Rusă s-a implicat în alegerile din Republica Moldova, a încercat să influențeze rezultatul alegerilor din România și cred că va încerca să influențeze rezultatul alegerilor din toate statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne păzim foarte bine.”, a declarat europarlamentarul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul desemnat marchează aniversarea a 10 ani de la căsătorie pe o rețea de socializare: Mulțumesc și la mulți ani nouă!
20:04
Premierul desemnat marchează aniversarea a 10 ani de la căsătorie pe o rețea de socializare: Mulțumesc și la mulți ani nouă!
FLASH NEWS Bolojan, după întâlnirea cu agenția de rating S&P: „Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul”
19:25
Bolojan, după întâlnirea cu agenția de rating S&P: „Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul”
EXCLUSIV Urgențele României sau „urgențele” lui Ilie Bolojan. Cum a trecut premierul demis, în trei luni de vară, de la „vă dau afară din partid dacă votați Guvernul Veștea” la „țara are nevoie urgentă de Guvernul Mureșan, votați-l!”
19:00
Urgențele României sau „urgențele” lui Ilie Bolojan. Cum a trecut premierul demis, în trei luni de vară, de la „vă dau afară din partid dacă votați Guvernul Veștea” la „țara are nevoie urgentă de Guvernul Mureșan, votați-l!”
MESAJ Miruță se laudă că a pornit două noi mari proiecte, de câte 2 miliarde de euro fiecare, pentru următorii ani
18:50
Miruță se laudă că a pornit două noi mari proiecte, de câte 2 miliarde de euro fiecare, pentru următorii ani
FLASH NEWS Grindeanu spune cât de pregătit este PSD pentru alegerile anticipate: „Cei care încearcă să ne sape groapa vor pica ei în ea”
18:07
Grindeanu spune cât de pregătit este PSD pentru alegerile anticipate: „Cei care încearcă să ne sape groapa vor pica ei în ea”
NEWS ALERT Arderile ilegale din Sinteşti. Diana Buzoianu cere prefecturilor Ilfov şi Bucureşti instituirea unei stări de alertă
17:29
Arderile ilegale din Sinteşti. Diana Buzoianu cere prefecturilor Ilfov şi Bucureşti instituirea unei stări de alertă
Mediafax
Licitația manualelor pentru clasa a IX-a, cu „câștigători” înainte de verdict. Ce se întâmplă în culise
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Siegfried Mureșan, un premier „pro-german”? „Ne-am ocupat mult de teoria conspirațiilor în România. Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia”
Mediafax
Relația României cu SUA, comparată cu un „milkshake”. Oana Țoiu: „Nu poți scoate căpșunile din el”
Click
Angelina Jolie își caută iubit! Ce condiție trebuie să îndeplinească noul partener
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Un avertisment din 1917, ignorat? Pericolul pe care dezagregarea armatei ruse îl reprezenta pentru România
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
FINANȚE România se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimul an. Finanțele încep să refuze banii prea scumpi oferiți de bănci
20:00
România se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimul an. Finanțele încep să refuze banii prea scumpi oferiți de bănci
SCANDALOS Premierul Greciei somează guvernul de la Londra să returneze frizele Partenonului expuse la British Museum de 210 ani. Care este motivul refuzului
19:51
Premierul Greciei somează guvernul de la Londra să returneze frizele Partenonului expuse la British Museum de 210 ani. Care este motivul refuzului
ACTUALITATE Ce a făcut Siegfried Mureșan în șase zile de la nominalizarea ca premier. Mesajul premierului desemnat pentru votanții AUR
19:35
Ce a făcut Siegfried Mureșan în șase zile de la nominalizarea ca premier. Mesajul premierului desemnat pentru votanții AUR
EDUCAȚIE Haos în licitația manualelor pentru clasa a IX-a. Editurile își promovează manualele drept câștigătoare, deși procedura nu a fost finalizată
19:26
Haos în licitația manualelor pentru clasa a IX-a. Editurile își promovează manualele drept câștigătoare, deși procedura nu a fost finalizată
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 25 septembrie, de la ora 15.00
19:16
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 25 septembrie, de la ora 15.00
CONTROVERSĂ Apartament de două milioane de euro pentru șefa Comisiei Electorale din Rusia din partea statului. Cadoul făcut după realegerea lui Putin
19:00
Apartament de două milioane de euro pentru șefa Comisiei Electorale din Rusia din partea statului. Cadoul făcut după realegerea lui Putin

Cele mai noi

Trimite acest link pe