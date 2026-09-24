Siegfried Mureșan cere răspunsuri privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și susține că Rusia a încercat să influențeze alegerile din România

Într-un interviu pentru Adevărul, Siegfried Mureșan a susținut că decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 trebuie respectată, însă afirmă că sunt necesare în continuare explicații despre evenimentele care au dus la repetarea scrutinului. Mureșan a vorbit și despre presupusa implicare a Federației Ruse în alegerile din România.

Decizia CCR privind anularea alegerilor, considerată de Mureșan una care trebuie respectată

Siegfried Mureșan afirmă că decizia Curții Constituționale de anulare și repetare a alegerilor prezidențiale din 2024 a fost adoptată în unanimitate și trebuie respectată.

„Deciziile Curții Constituționale se respectă. Decizia de a repeta alegerile în România a fost una luată cu unanimitate de voturi, nu a fost una controversată. Am văzut cu toții, s-au calificat doi candidați în finală, unul a încălcat legile țării și a finanțat ilegal și netransparent campania. Ca atare, ce să faci? Evident că acela nu poate să joace în meciul în care s-a calificat în mod ilegal”, a declarat Mureșan, a explicat Siegfried Mureșan.

Mureșan: „Am avut o erodare a încrederii oamenilor în instituțiile din România”

Premierul desemnat recunoaște însă că anularea alegerilor a afectat încrederea populației în instituțiile statului. Mureșan spune că așteaptă în continuare clarificări cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Cu certitudine, am avut o erodare a încrederii oamenilor în instituțiile din România în acea perioadă. Mai așteptăm răspunsuri, le aștept și eu, vreau să știu ce s-a întâmplat exact”, a mai spus acesta.

Siegfried Mureșan: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România

Întrebat dacă Federația Rusă a intervenit în alegerile din România, Mureșan a afirmat că Moscova urmărește să slăbească instituțiile europene și pe cele ale statelor membre.

„Este evident că Federația Rusă își dorește să slăbească instituțiile Uniunii Europene și ale statului român. Federația Rusă nu își dorește ca modelul nostru democratic să reușească. Am văzut cu toții și diferitele ingerințe de pe rețelele de socializare, deci cred că da, Federația Rusă s-a implicat în alegerile din Republica Moldova, a încercat să influențeze rezultatul alegerilor din România și cred că va încerca să influențeze rezultatul alegerilor din toate statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne păzim foarte bine.”, a declarat europarlamentarul.