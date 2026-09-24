„Proiectele mari nu se mai amână. Se fac”, încheie pe un ton motivațional ministrul interimar al Transporturilor.

Reamintim că Autostrada Brașov–Făgăraș a ajuns în etapa aprobării de către Guvern, după finalizarea procedurii de consultare publică derulate de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede aproape 50 de kilometri de autostradă, 46 de poduri, pasaje și viaducte și 6 structuri de tip tunel. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 9,35 miliarde de lei, inclusiv TVA, potrivit presei locale.

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor susţin că autostrada va contribui la îmbunătăţirea conectivităţii naţionale şi regionale pentru traficul rutier prin asigurarea unei legături rapide între municipiile Braşov şi Făgăraş, respectiv Sibiu.