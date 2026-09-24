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Miruță se laudă că a pornit două noi mari proiecte, de câte 2 miliarde de euro fiecare, pentru următorii ani

Miruță se laudă că a pornit două noi mari proiecte, de câte 2 miliarde de euro fiecare, pentru următorii ani
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Radu Miruță își trece în palmares două noi proiecte de o valoare uriașă. Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor a transmis că a pus pe șinedouă obiective majore de infrastructură ale României, a căror valoare cumulată înseamnă 4 miliarde de euro. 
După ce și-a făcut o marcă înregistrată din a se lăuda cu diferite proiecte pentru care nu îi revine meritul, așa cum a semnalat în repetate rânduri Gândul, Radu Dinel Miruță informează că a lansat la apă două obiective majore de la Ministerul Transporturilor.

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Ce a mai pus pe șine Dinel Miruță

Concret, în postarea sa de pe Facebook, unul dintre liderii USR anunță că s-au aprobat toți indicatorii pentru magistrala feroviară Apahida – Suceava, sectorul Ilva Mică-Pojorâta, respectiv pentru Autostrada Brașov – Făgăraș

Două obiective majore de la Ministerul Transporturilor au fost astăzi puse pe șine. În ședința de Guvern tocmai încheiată au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru magistrala feroviară Apahida–Suceava, sectorul 2, Ilva Mică–Pojorâta, și pentru Autostrada Brașov–Făgăraș.

Nu doar că urgentăm și finalizăm proiectele aflate în derulare, ci pregătim și pornim proiecte pentru anii care urmează.
Magistrala feroviară Apahida–Suceava, sectorul 2, Ilva Mică-Pojorâta:
• 2 miliarde de euro
• 3 ani de lucrări
• 106 km
• modernizarea completă a liniei de cale ferată: poduri refăcute, terasamente, șină, traverse și electrificare.
AUTOSTRADA BRAȘOV–FĂGĂRAȘ (…)

„Proiectele mari nu se mai amână. Se fac”

Proiectele mari nu se mai amână. Se fac, încheie pe un ton motivațional ministrul interimar al Transporturilor.

Reamintim că Autostrada Brașov–Făgăraș a ajuns în etapa aprobării de către Guvern, după finalizarea procedurii de consultare publică derulate de Ministerul Transporturilor. Proiectul prevede aproape 50 de kilometri de autostradă, 46 de poduri, pasaje și viaducte și 6 structuri de tip tunel. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 9,35 miliarde de lei, inclusiv TVA, potrivit presei locale.

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor susţin că autostrada va contribui la îmbunătăţirea conectivităţii naţionale şi regionale pentru traficul rutier prin asigurarea unei legături rapide între municipiile Braşov şi Făgăraş, respectiv Sibiu.

 

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