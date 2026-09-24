Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, Caba Doina, a recunscut că a acceptat mită. Caba Doina a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Succeava în dosarul cu privire la fraudarea unor concursuri, anagajări și transferuri de personal. Anchetatorii au transmis că acesta a acceptat bani și bijuterii din aur. Pentru că și-a recunoscut vina, inculpata va fi supravegheată timp de patru ani și ar urma să facă 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Fostul manager al spitalului din Botoșani a luat șpagă de peste 30.000 de euro

Procurorii DNA Suceava au sesizat Tribunalul Botoșani în legătură cu acordul pe care l-au încheiat cu fostul manager al spitalului. Aceasta este acuzată de luare de mită în formă continuată, în 12 acte materiale, și de folosirea unor informații care nu erau destinate publicității.

În perioada decembrie 2021 – iulie 2022, fostul manager ar fi primit mită, direct sau prin intermediari, în valoare de aproape 11.000 de euro și bijuterii din aur evaluate la peste 20.000 de lei. În schimbul acestora, Doina Caba ar fi aprobat transferuri ale unor asistenți medicali, angajări și repartizări pe anumite secții. De asemenea, ar fi intervenit asupra condițiilor unor concursuri sau asupra caracteristicilor posturilor pentru a favoriza anumite persoane.

„În perioada decembrie 2021-iulie 2022, inculpata Caba Doina, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, ar fi primit, în mod repetat, suma totală de 11.000 de euro, precum și alte foloase necuvenite constând în bijuterii din aur evaluate, în total, la peste 22.000 lei, în mod direct sau prin interpuși, de la angajați ai spitalului sau de la candidați ai concursurilor/examenelor organizate la nivelul spitalului, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu”, au transmis procurorii.

Pentru un post într-o secție închisă fostul manager cerea 4.000 de euro

Unul dintre cazurile prezentate de procurori se referă la suma de 4.000 de euro, bani pe care fostul manager i-ar fi primit printr-un intermediar pentru a scoate la concurs un post de asistent medical debutant la Laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală și CT.

DNA spune că, la acel moment, secția era închisă și nu avea echipamentele necesare pentru a funcționa. În plus, cerința ca persoana care candida să aibă studii de specialitate în radiologie și imagistică medicală ar fi fost eliminată, pentru ca persoana favorizată să poată participa la concurs.

Într-un alt caz, fostul manager ar fi primit 3.000 de euro pentru ca un asistent medical să rămână pe postul pe care fusese angajat inițial pentru o perioadă limitată, în timpul stării de alertă. Astfel, acesta ar fi putut participa ulterior la un examen și să obțină un post permanent. Anchetatorii mai spun că, în alte situații, ar fi fost oferite bijuterii din aur pentru aprobarea unui transfer sau pentru a ajuta o persoană să obțină un post de psiholog stagiar.

Subiectele unui concurs ar fi ajuns la candidatul favorizat prin intermediul fostului manager al spitalului

În calitate de președinte al unei comisii de concurs, fostul manager ar fi furnizat cu ajutorul unei rude, subiectele de examen unui candidat pentru că acesta să promoveze și să ocupe postul liber scos la concurs.

Fostul manager și-a recunoscut faptele și a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare, cu suspendare. Ea va fi supravegheată timp de patru ani. În plus, acesta ar urma să facă 60 de zile de muncă în folosul comunității. Acordul va fi analizat de Tribunalul Botoșani, care va decide dacă îl aprobă.

Procurorii au pus sechestru pe 21.000 de euro, dar și pe mai multe bunuri despre care spun că au legătură cu faptele de corupție. În același dosar, alte 12 persoane și-au recunoscut faptele și au încheiat acorduri cu procurorii. Acestea au primit pedepse cuprinse între un an și doi ani și opt luni de închisoare, toate cu suspendare. Instanțele au aprobat deja aceste acorduri.

Ancheta continuă în cazul altor persoane. DNA a precizat că trimiterea dosarului în instanță nu înseamnă că persoanele cercetate sunt automat vinovate. Până la o decizie definitivă a instanței, acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție.