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Pro TV a anunțat cine se va ocupa de programele postului și de strategia de conținut. Noul director are peste 25 de ani experiență

Pro TV a anunțat cine se va ocupa de programele postului și de strategia de conținut. Noul director are peste 25 de ani experiență
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Pro TV anunță numele celui care se va ocupa de programele postului și de strategia de conținut pentru Pro TV și Voyo.

Cine este Unai Iparragirre, noul executiv de la Pro TV

Din 1 octombrie, funcția va fi preluată de Unai Iparragirre, executiv cu experiență în televiziune și streaming pe mai multe piețe europene, transmite Pagina de Media.

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Iparragirre va coordona echipa de programe și va fi responsabil în privința grilei, a achizițiilor și selecției de programe. Tot el se va ocupa și de conținutul pentru Voyo, anunță Pro TV.

Noul director de programe al Pro TV vine de la Mediaset Spain, unde a fost Head of Programming şi a gestionat strategia pentru Telecinco şi portofoliul de canale. Înainte, a fost Head of Channels & Streaming la EITB, unde a coordonat cinci canale liniare şi serviciile OTT, şi Vice President la Discovery Communications EMEA.

Are peste 25 de ani de experienţă în televiziune şi streaming şi a lucrat în zone precum ficţiune, entertainment şi reality.

„Sunt foarte încântat să mă alătur Pro TV şi să fac parte din CME. Abia aştept să lucrez alături de Christian şi de întreaga echipă şi să contribui, prin experienţa acumulată la nivel internaţional, la continuarea succesului Pro TV, creând conţinut care să rămână relevant pentru public, atât la TV, cât şi în streaming”, declară Unai Iparragirre.

Christian Anting: Experiența lui Unai va aduce un plus echipei noastre

Christian Anting, CEO Pro TV, spune că experienţa lui Iparragirre în televiziune şi streaming va fi relevantă pentru strategia de conţinut a Pro TV şi Voyo.

„Ne bucurăm să-l avem pe Unai în echipa Pro TV. Experienţa sa considerabilă în televiziune şi streaming, precum şi expertiza acumulată pe pieţele europene vor aduce un plus echipei noastre”, spune Christian Anting.

La jumătatea lunii august, Antonii Mangov, cel care a ocupat funcţia de director de programe al grupului în ultimii şapte ani, şi-a anunţat plecarea.

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