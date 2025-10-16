România s-a împrumutat, joi, prin Ministerul de Finanțe, de încă 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o licitație de titluri de stat cu scadența în 2035 și cu o dobândă de 7,04%.

Potrivit celor de la Ziarul Financiar, emisiunea a avut o valoare nominală de 500 milioane lei, iar volumul total al cererii a fost de 1 miliard de lei, din care ofertele competitive s-au ridicat la 960 milioane lei.

Din suma totală adjudecată, băncile au oferit în nume și în cont propriu 375 milioane lei. Ofertele necompetitive au fost 125 milioane lei.

Rata cuponului a fost de 6,75%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului mediu de ajudecare, de 7,03%, mai scriu cei de la ZF.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cheltuielile guvernului Bolojan cu dobânzile au explodat cu 50% în 2025. Guvernul a ucis investițiile ca să plătească dobânzi și datorii vechi. Drumul sigur spre criză

Mai mulți bani de împrumutat, mai multe datorii de stat