Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan se afundă în datorii. 500 milioane lei, împrumutați azi dintr-un foc

Luiza Dobrescu
16 oct. 2025, 15:44, Actualitate
România s-a împrumutat, joi, prin Ministerul de Finanțe, de încă 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o licitație de titluri de stat cu scadența în 2035 și cu o dobândă de 7,04%. 

Potrivit celor de la Ziarul Financiar, emisiunea a avut o valoare nominală de 500 milioane lei, iar volumul total al cererii a fost de 1 miliard de lei, din care ofertele competitive s-au ridicat la 960 milioane lei.

Din suma totală adjudecată, băncile au oferit în nume și în cont propriu 375 milioane lei. Ofertele necompetitive au fost 125 milioane lei.

Rata cuponului a fost de 6,75%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului mediu de ajudecare, de 7,03%, mai scriu cei de la ZF.

Cheltuielile guvernului Bolojan cu dobânzile au explodat cu 50% în 2025. Guvernul a ucis investițiile ca să plătească dobânzi și datorii vechi. Drumul sigur spre criză

Mai mulți bani de împrumutat, mai multe datorii de stat

