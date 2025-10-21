Prima pagină » Actualitate » Hărțile care arată cum va fi IARNA care vine. Vor fi schimbări meteorologice importante pentru Statele Unite, Canada și Europa

Hărțile care arată cum va fi IARNA care vine. Vor fi schimbări meteorologice importante pentru Statele Unite, Canada și Europa

21 oct. 2025, 13:31, Actualitate
Hărțile care arată cum va fi IARNA care vine. Vor fi schimbări meteorologice importante pentru Statele Unite, Canada și Europa
FOTO - Caracter ilustrativ

O anomalie puternică observată în septembrie, care influențează și Vortexul Polar, s-a dezvoltat și se manifestă în Stratosferă, fapt care va aduce schimbări meteorologice importante pentru Statele Unite, Canada și Europa.

Acest fenomen are implicații majore pentru vremea din următoarele săptămâni și chiar pentru iarna 2025 -2026 în emisfera nordică.

Dezvoltarea actuală a vortexului ar putea deveni unul dintre „factorii surpriză” ai sezonului rece care urmează, potrivit explicațiilor bazate pe hărți meteorologice și modele climatice

Deși, în fiecare iarnă, Vortexul Polar joacă un rol esențial în circulația atmosferică, în acest an el pornește mai slab decât în mod obișnuit, iar slăbiciunea sa permite modelelor atmosferice să devină mai dinamice.

În acest sens, cei care iubesc iernile geroase și ninsorile abundente se pot bucura.

Vortex Polar este numele dat circulației atmosferice de iarnă din emisfera nordică (existând un vortex similar și în emisfera sudică), iar imaginea sa este cel mai ușor de înțeles prin reprezentări vizuale 3D, după cum arată hărțile și graficele atmosferice citate în analiza Severe-Weather.com.

Acest sistem se întinde pe verticală din troposferă, unde se formează vremea zilnică, până în stratosferă. Din acest motiv, specialiștii împart vortexul în două componente: vortexul stratosferic (superior) și vortexul troposferic (inferior).

Cele două pot acționa independent, dar împreună controlează circulația aerului rece și traiectoria fronturilor atmosferice pe timpul iernii.

Vortexul Polar, în creștere… dar slăbit și deplasat

Conform hărților stratosferice de presiune și temperatură, vortexul se află în proces de dezvoltare, însă prezintă o structură anormală: presiunile ridicate de pe partea pacifică îl împing din centru, reducându-i forța.

Această anomalie limitează întărirea sa, ceea ce îl face instabil.

În analizele pe verticală, presiunile negative din stratosferă se conectează cu structuri similare din troposferă, indicând transmiterea perturbațiilor către vremea de la suprafață.

De asemenea, hărțile de presiune din următoarele cinci zile arată un blocaj atmosferic de tip anticiclonic în zona Groenlandei, suficient de puternic pentru a fragmenta vortexul inferior în mai multe nuclee.

Un astfel de tipar favorizează vreme schimbătoare în estul SUA și în anumite regiuni ale Europei, cu transport mai ușor al aerului rece dinspre latitudinile înalte.

Pentru începutul lunii octombrie, hărțile termice indicau abateri negative în estul SUA, dar masele de aer rece nu sunt încă foarte puternice. Specialiștii subliniază că același scenariu, produs în noiembrie-decembrie, ar fi dus la episoade de iarnă severă.

Explicația este următoarea: un vortex puternic duce la jet stream stabil, iar aerul rece rămâne blocat în zona arctică (asta înseamnă ierni blânde în SUA și Europa), în timp ce un vortex slab duce la jet stream ondulat, iar aerul rece coboară spre latitudinile temperate (ceea ce înseamnă ierni reci, cu episoade de viscol și ninsori). Acum, vortexul se află în a doua categorie.

Schimbări atmosferice vizibile deja

Viteza vântului din stratosferă, principalul indicator al forței vortexului, este mult sub normal și va rămâne așa cel puțin două săptămâni, conform hărților GEFS, fapt are confirmă un vortex slăbit și vulnerabil.

În mod predictibil, acest lucru este reflectat în hărțile de presiune și temperatură din troposferă, care arată presiuni ridicate în zona arctică, presiuni joase în estul SUA, Pacific și părți din Europa, posibil transport repetat al aerului rece spre continente.

Europa apare și ea expusă unor coborâri de aer rece, iar modelele sugerează ca acest regim ar putea continua spre finalul toamnei, crescând șansele unei ierni active.

Pe baza hărților de prognoză pentru luna noiembrie, vortexul rămâne deformat, cu așa-numitul fenomen de „încălzire canadiană” în stratosferă, care menține presiuni ridicate și blochează consolidarea vortexului.

O analogie este făcută cu sezonul 1981/1982, când situația din octombrie a fost similară, ulterior culminând cu un episod de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW) și cu o iarnă rece în Statele Unite și pe continentul european.

Prognozele pe termen lung arată un vortex sub-normal în prima parte a iernii. Și, deși specialiștii avertizează că nu există garanții, combinația istorică vortex slab și blocaje atmosferice nordice indică șanse crescute pentru o iarnă cu episoade reci și ninsori în estul SUA și în Europa.

