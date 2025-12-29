Prima pagină » Actualitate » INS: Managerii anticipează scăderi de activitate și creșteri de prețuri până în februarie 2026

29 dec. 2025, 10:31, Actualitate
Managerii din principalele sectoare economice estimează pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026 o evoluție rezervată a activității economice, cu scăderi moderate ale producției și cifrei de afaceri, dar cu presiuni în creștere asupra prețurilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Industrie și construcții: producție mai mică, mai puțini angajați

În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei de conjunctură arată că managerii se așteaptă la o scădere moderată a producției în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -8,7%. Totodată, este anticipată și o diminuare a numărului de salariați, reflectată de un sold conjunctural de -6,3%.

În același timp, prețurile produselor industriale sunt prognozate să crească, această tendință fiind indicată de un sold conjunctural de +24,6%.

Sectorul construcțiilor este cel mai afectat, potrivit estimărilor managerilor. Volumul producției este așteptat să scadă semnificativ în intervalul analizat, cu un sold conjunctural de -24,5%. De asemenea, 17,5% dintre managerii din construcții anticipează o reducere a numărului de angajați, soldul conjunctural fiind de -15,1%.

În același timp, presiunile asupra costurilor se vor reflecta în prețuri mai mari, 40,3% dintre managerii din construcții considerând că prețurile lucrărilor vor crește. Tendința este confirmată de un sold conjunctural de +35,3%.

Comerțul cu amănuntul: vânzări în scădere, prețuri mai mari

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o scădere moderată a cifrei de afaceri în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -6,6%. În schimb, în privința forței de muncă, angajatorii anticipează o ușoară creștere a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de +10,7%.

Creșterile de prețuri rămân însă o preocupare majoră în acest sector. Potrivit INS, 35,2% dintre managerii din comerțul cu amănuntul se așteaptă la majorări de prețuri, în timp ce doar 1,8% anticipează scăderi, rezultând un sold conjunctural de +33,4%.

În sectorul serviciilor, managerii estimează o evoluție relativ stabilă a cifrei de afaceri în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, soldul conjunctural fiind de -4,2%. Numărul de salariați este prognozat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,6%.

Cu toate acestea, și în acest sector sunt așteptate creșteri de prețuri, tendință indicată de un sold conjunctural de +17,5%.

Datele prezentate de INS provin din anchetele statistice de conjunctură realizate în luna decembrie 2025 și reflectă percepția managerilor asupra evoluției activității economice, a forței de muncă și a prețurilor. INS precizează că soldul conjunctural exprimă diferența dintre opiniile optimiste și cele pesimiste și nu trebuie confundat cu ritmul efectiv de creștere sau scădere al indicatorilor economici.

