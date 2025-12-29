Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București

25 de județe din țară sunt luni sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 23.00. Rafalele vor ajunge în zonele montane chiar la 120 km/h.

„Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei, vestul Olteniei și Carpații Meridionali și de curbură se alfă sub cod galben de vânt puternic până luni la ora 23. Și în București vor fi intensificări ale vântului, care vor scădea în intensitate spre seară”, a declarat pentru Gândul meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Sibiu, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Gorj, Alba, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Tulcea și Constanța.

Potrivit ANM, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Meteorologii anunță că vânt cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Avertizarea este în vigoare luni între orele 10.00 și 23.00.

Cod galben și pentru ziua de marți

De asemenea, în noaptea de luni spre marți, vor fi sub avertizare Cod galben de vânt Carpații Meridionali și de Curbură. Aici, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Marți, o altă avertizare Cod galben va viza vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

De asemenea, meteorologii au emis luni dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu și portocaliu de viscol pentru două județe din România, unde vântul extrem de puternic provoacă viscol intens, troienirea zăpezii și scăderea drastică a vizibilității, cu rafale ce depășesc 120 km/h.

Avertizarea Cod roșu este valabilă pentru zona de munte situată la altitudini de peste 1.800 de metri, unde vântul suflă cu intensitate extremă, spulberă zăpada deja depusă și reduce vizibilitatea până aproape de zero.