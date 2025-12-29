Prima pagină » Actualitate » Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București

Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București

Nicolae Oprea
29 dec. 2025, 10:33, Actualitate
Galerie Foto 9

25 de județe din țară sunt luni sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 23.00. Rafalele vor ajunge în zonele montane chiar la 120 km/h.

Vezi galeria foto
9 poze

„Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei, vestul Olteniei și Carpații Meridionali și de curbură se alfă sub cod galben de vânt puternic până luni la ora 23. Și în București vor fi intensificări ale vântului, care vor scădea în intensitate spre seară”, a declarat pentru Gândul meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Sibiu, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Gorj, Alba, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Tulcea și Constanța.

Potrivit ANM, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Meteorologii anunță că vânt cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Avertizarea este în vigoare luni între orele 10.00 și 23.00.

Cod galben și pentru ziua de marți

De asemenea, în noaptea de luni spre marți, vor fi sub avertizare Cod galben de vânt Carpații Meridionali și de Curbură. Aici, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Marți, o altă avertizare Cod galben va viza vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul
teritoriului.

De asemenea, meteorologii au emis luni dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu și portocaliu de viscol pentru două județe din România, unde vântul extrem de puternic provoacă viscol intens, troienirea zăpezii și scăderea drastică a vizibilității, cu rafale ce depășesc 120 km/h.

Avertizarea Cod roșu este valabilă pentru zona de munte situată la altitudini de peste 1.800 de metri, unde vântul suflă cu intensitate extremă, spulberă zăpada deja depusă și reduce vizibilitatea până aproape de zero.

Recomandarea video

Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Adevarul
Trump crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. Reacția ironică a lui Zelenski
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
(P) Ușa potrivită pentru clima din România: etanșare, rezistență, întreținere
SPORT Cristi Chivu, LIDER în Serie A la final de 2025! „Reacționăm și noi la dificultăți”
11:22
Cristi Chivu, LIDER în Serie A la final de 2025! „Reacționăm și noi la dificultăți”
EXTERNE Fotografiile cu animale sălbatice care au câștigat premiul pentru cele mai amuzante fotografii ale anului
11:11
Fotografiile cu animale sălbatice care au câștigat premiul pentru cele mai amuzante fotografii ale anului
ULTIMA ORĂ 🚨 Armata chineză a înconjurat Taiwanul. Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
10:30
🚨 Armata chineză a înconjurat Taiwanul. Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
SPORT Radu Drăgușin a AȘTEPTAT 333 de zile să revină pe gazon! A intrat în minutul 85 pentru Tottenham
10:28
Radu Drăgușin a AȘTEPTAT 333 de zile să revină pe gazon! A intrat în minutul 85 pentru Tottenham
VIDEO Urmărire ca-n filme în Dolj. Un tânăr, fără permis de conducere și cu poliția pe urme a sărit din mașină în mers și s-a ascuns într-un grajd
10:12
Urmărire ca-n filme în Dolj. Un tânăr, fără permis de conducere și cu poliția pe urme a sărit din mașină în mers și s-a ascuns într-un grajd
ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Departamentul de Război al SUA. China accelerează dezvoltarea avioanelor de luptă Chengdu J-36 și Shenyang J-50, de generația a șasea
10:00
Încă o provocare pentru Departamentul de Război al SUA. China accelerează dezvoltarea avioanelor de luptă Chengdu J-36 și Shenyang J-50, de generația a șasea

Cele mai noi