Iarnă adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc vremea, anunţată de ANM

Conform prognozei, primii care vor resimți cu adevărat schimbarea sunt locuitorii din nordul, nord-estul și centrul României. În noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025, masa de aer polar va pătrunde rapid în aceste regiuni, determinând o scădere accentuată a temperaturilor. Până în dimineața zilei de 14 decembrie, valul rece se va extinde și către sudul extrem al României, acoperind practic întreaga țară într-un timp scurt.

Pe parcursul dimineților și nopților din intervalul 14 – 19 decembrie 2025, răcirea se va accentua pe întreg teritoriul, fiind resimțită cu precădere în zonele expuse curenților reci.

Temperaturile minime negative în majoritatea regiunilor

Modelul european ECMWF indică faptul că temperaturile minime vor fi, în general, negative pe tot parcursul intervalului 14 – 19 decembrie. Valorile cele mai scăzute vor fi înregistrate în zonele montane și în depresiunile din estul Transilvaniei, regiuni cunoscute pentru temperaturile reduse în perioadele de intrare a aerului polar.

În același timp, nici temperaturile maxime nu vor depăși praguri confortabile. Între 14 și 18 decembrie, valorile diurne vor rămâne modeste în cea mai mare parte a țării, ceea ce va face ca senzația de frig să fie accentuată, în special în zonele unde vântul va avea intensificări.

15 decembrie: zi cu vreme schimbătoare și episoade de iarnă

Ziua de 15 decembrie aduce un episod meteo complex și variat. Un sistem atmosferic activ va traversa România, generând un mix de fenomene, în funcție de regiune.

În vest și centru, primele ore ale zilei vor aduce precipitații moderate, cu tendințe de extindere. În Transilvania, în special seara, ploaia poate trece rapid în lapoviță și ninsoare, semn al intensificării procesului de răcire. Sudul și estul țării se vor confrunta cu episoade de ploi, însă spre a doua parte a zilei vor apărea și momente cu precipitații mixte.

Vântul va reprezenta un alt element important al zilei, cu intensificări ce vor amplifica senzația de frig, mai ales în zonele deschise. În ansamblu, 15 decembrie se conturează ca o zi cu vreme schimbătoare și surprize de iarnă, vizibile mai ales în zona intracarpatică, unde trecerea de la ploaie la ninsoare se poate produce rapid.

Iarna se instalează complet până la finalul intervalului

Odată cu trecerea sistemului atmosferic și menținerea aerului polar în regiune, vremea rece va domina întreaga țară. Temperaturile negative din timpul nopților și maximele scăzute din timpul zilelor vor confirma instalarea iernii autentice, în special în zonele montane și în regiunile unde vântul continuă să fie activ.

Procesul de răcire anunțat de ANM marchează începutul unui episod de iarnă stabilă, în care variabilitatea vremii se va manifesta mai ales prin alternanța precipitațiilor și schimbările bruște ale condițiilor meteo.