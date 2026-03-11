Prima pagină » Știri externe » Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț

Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț

11 mart. 2026, 12:13, Știri externe
Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț

Văduva activistului de dreapta Charlie Kirk, asasinat anul trecut, a fost numită de președintele Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA. Funcția era ocupată chiar de soțul Erikăi Kirk.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în septembrie în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Acesta fusese numit de președintele SUA în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene cu un an înainte de tragicul incident.

Erika Kirk a fost deja adăugat pe lista membrilor

Erika Kirk, în vârstă de 37 de ani, se alătură altor loialiști ai președintelui în cadrul comitetului format din 16 membri ai consiliului de vizitatori al academiei, care, potrivit site-ului său web, „anchetează moralul, disciplina, programa, instruirea, echipamentul fizic, afacerile fiscale, metodele academice și alte aspecte” ale centrului de instruire militară din Colorado Springs.

Academia nu a făcut niciun anunț oficial cu privire la numirea văduvei sale, care a fost raportată marți de The Hill și de alte surse de știri politice. Însă numele ei a fost deja adăugat pe lista membrilor ca una dintre cele cinci persoane numite în prezent de Trump, cu un loc vacant.

Donald Trump alături de Charlie Kirk

Printre alte persoane numite de președinte în martie 2025 se numără senatorul republican din Alabama, Tommy Tuberville, și Dina Powell, care a fost consilier adjunct pentru securitate națională în timpul primei administrații Trump.

O serie de membri ai Congresului din ambele partide alcătuiesc restul comitetului, care include alți doi senatori republicani numiți de John Thune, liderul majorității din Senat.

Aceștia sunt: Kevin Cramer din Dakota de Nord și Markwayne Mullin din Oklahoma, numit recent de Trump pentru a o înlocui pe secretara de stat pentru securitate internă Kristi Noem, care a fost demisă.

Erika Kirk este „alegerea perfectă”

Într-o declarație, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a spus că Erika Kirk este „alegerea perfectă” pentru a-i succeda soțului.

„Charlie Kirk a servit cu mândrie în consiliu, inspirând nu numai următoarea generație de membri ai serviciului militar, ci și milioane de oameni din întreaga lume cu credința sa creștină îndrăzneață, apărarea adevărului și dragostea profundă pentru țară.

Erika Kirk va continua moștenirea lui și va fi o susținătoare neînfricată a celei mai elitiste forțe aeriene din istoria lumii, ai cărei războinici mențin națiunea noastră sigură, puternică și liberă”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

De la uciderea soțului ei, Kirk a continuat să joace un rol activ în Turning Point USA, grupul conservator de advocacy pe care el l-a fondat și condus, în calitate de președinte și director executiv.

Ea urmează să apară miercuri alături de Sarah Huckabee Sanders, guvernatoarea republicană a statului Arkansas și fosta secretară de presă a lui Trump, la un eveniment în Little Rock pentru a promova programul Club America al grupului, care urmărește să înființeze o filială Turning Point în fiecare liceu public din stat.

