Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane. Meloni: „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare“

11 mart. 2026, 11:53, Știri externe
Iranului nu i se poate permite să achiziționeze arme nucleare și rachete cu care ar putea să lovească, în curând, Europa, a declarat, miercuri, premierul italian Giorgia Meloni. Potrivit acesteia, o astfel de evoluție ar putea declanșa o cursă a înarmării nucleare. Oficialul a mai precizat că, până acum, Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane, relatează Il Sole.

„Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare, combinate cu rachete care ar putea în curând să lovească direct Italia și Europa”, a declarat Meloni, miercuri, în fața Senatului italian.

Ceea ce fac SUA și Israelul în Iran este „o intervenție la care Italia nu participă și nu intenționează să participe”, a subliniat prim-ministrul.

„În acest context de criză a sistemului internațional, în care amenințările devin din ce în ce mai înspăimântătoare și intervențiile unilaterale efectuate în afara perimetrului dreptului internațional se multiplică, trebuie să plasăm și intervenția americană și israeliană împotriva regimului iranian”.

Meloni a adăugat: „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare, combinate cu rachete care ar putea în curând să lovească direct Italia și Europa”. „Suntem hotărâți să menținem legătura” cu partenerii europeni „pentru a nu precupeți niciun efort” și „a restabili stabilitatea în zonă”, a declarat premierul, care a vorbit și despre un „plan” de evaluare a marjelor „unei reveniri a diplomației”, care este însă „imposibilă atâta timp cât Iranul” continuă „atacurile” sale.

Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane

„Bazele acordate Statelor Unite”, a clarificat Meloni, „depind de acorduri care au fost întotdeauna actualizate de guverne de toate culorile: în cazul în care ar veni o solicitare, ar fi întotdeauna la latitudinea guvernului” să ia o decizie, „dar repet că decizia în acest caz” ar fi încredințată „Parlamentului. De asemenea, reiterez în același mod că, până în prezent, nu s-a primit nicio solicitare”.

În declarațiile sale, Meloni a amintit de „masacrul fetelor din sudul Iranului” și a cerut „trageri la răspundere”. „Siguranța civililor și a copiilor trebuie protejată”, a adăugat ea.

Meloni, gata să majoreze impozitele

„În ceea ce privește creșterea prețurilor la combustibil, mesajul pe care doresc să-l transmit italienilor, dar și celor care ar putea fi tentați să profite de această situație pentru a se îmbogăți pe seama cetățenilor și a întreprinderilor, este următorul: vă sfătuiesc să dați dovadă de prudență. Pentru că vom face tot ce ne stă în putință pentru a preveni speculațiile legate de criză, inclusiv, dacă va fi necesar, recuperarea veniturilor obținute din speculații prin impozitarea mai mare a companiilor responsabile de acestea”, a declarat premierul.

„Am acordat cea mai mare atenție posibilelor consecințe economice” ale crizei din Iran. „În ceea ce privește combustibilii, luăm în considerare și activarea mecanismului așa-numitelor accize mobile în cazul în care prețurile vor crește în mod constant. Această activare a fost solicitată și de opoziție.

 

