Prima pagină » Actualitate » Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2

Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2

11 mart. 2026, 12:35, Actualitate
Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor

Tottenham s-a făcut de râs și în optimile de finală din UEFA Champions League, după ce rezultatele din Premier League au apropiat echipa londoneză de zona retrogradării, arată PROSPORT. În meciul cu Atletico, formația la care joacă și internaționalul român Radu Drăgușin, englezii au primit o lecție de fotbal, 5-2 pentru spanioli.

Drăgușin a fost doar rezervă în această partidă.

Seară de coșmar pentru Tottenham

Chiar dacă nu a evoluat niciun minut, fundașul român a trăit jocul la intensitate maximă, iar dezamăgirea i s-a putut citi pe chip în minutele de final ale disputei de pe „Metropolitano”.

Atletico Madrid – Tottenham trebuia să fie unul dintre cele mai echilibrate meciuri din faza „optimilor” Ligii Campionilor. Pe hârtie, cel puțin, fiindcă în teren a fost măcel. Englezii au avut parte de o seară de coșmar și au cedat cu 2-5, fiind ca și eliminați din competiție.

Lăsat pe banca de rezerve de antrenorul croat Igor Tudor, Radu Drăgușin a trăit partida la intensitate maximă, iar finalul de meci l-a prins deznădăjduit. Înainte de fluierul final, camerele de filmat au fost îndreptate către banca de rezervă a londonezilor, acolo unde se afla și internaționalul român. Drăgușin a părut extrem de îngândurat și dezamăgit din cauza jocului prestat de colegii săi, dar și din cauza rezultatului înregistrat pe tabela de marcaj.

Atletico a avut 4-0 în minutul 22 (!), goluri marcate de Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), Alvarez (min. 15) și Le Normand (min. 22). Porro a redus din diferență în minutul 26, dar același Alvarez a făcut 5-1 în minutul 55. Tabela a închis-o Solanke, cu un sfert de oră înainte de final.

Umilință totală: portarul, schimbat după doar 17 minute

Tottenham are parte de un sezon dezastruos, cu rezultate mult sub nivelul așteptărilor, punctează Prosport.

La Madrid, după ce portarul Antonin Kinsky a gafat la două goluri, iar tabela arăta 3-0 pentru Atletico, antrenorul oaspeților, croatul Igor Tudor, nu a mai răbdat și a reacționat: în minutul 17, a schimbat portarul, trimițându-l pe teren pe italianul Vicario.

La cinci minute distanță, Le Normand îi dădea gol și Tottenham era groggy, 0-4 cu Atletico în minutul 17.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cristi Chivu, mesaj categoric pentru Radu Drăgușin. Ce i-a spus înainte ca fundașul să bată palma cu Tottenham

De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Tottenham – Crystal Palace 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
ECONOMIE Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
13:14
Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
IT&C Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
12:59
Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
FLASH NEWS Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
12:48
Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”
12:05
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”
ȘTIINȚĂ Experimentul din 1990 al NASA care a uluit lumea. 2.500 de meduze au fost trimise în spațiu, s-au întors pe Pământ 60.000, dar ceva nu era în regulă
11:56
Experimentul din 1990 al NASA care a uluit lumea. 2.500 de meduze au fost trimise în spațiu, s-au întors pe Pământ 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Digi24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
Click
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Numărul de copii pe care îi ai poate influența cât de mult vei trăi, arată un studiu
FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
SPORT Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
13:26
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
13:22
Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
FLASH NEWS Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
13:05
Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
GALERIE FOTO Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
12:56
Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
ECONOMIE Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România
12:47
Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe