Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2

Tottenham s-a făcut de râs și în optimile de finală din UEFA Champions League, după ce rezultatele din Premier League au apropiat echipa londoneză de zona retrogradării, arată PROSPORT. În meciul cu Atletico, formația la care joacă și internaționalul român Radu Drăgușin, englezii au primit o lecție de fotbal, 5-2 pentru spanioli.

Drăgușin a fost doar rezervă în această partidă.

Seară de coșmar pentru Tottenham

Chiar dacă nu a evoluat niciun minut, fundașul român a trăit jocul la intensitate maximă, iar dezamăgirea i s-a putut citi pe chip în minutele de final ale disputei de pe „Metropolitano”.

Atletico Madrid – Tottenham trebuia să fie unul dintre cele mai echilibrate meciuri din faza „optimilor” Ligii Campionilor. Pe hârtie, cel puțin, fiindcă în teren a fost măcel. Englezii au avut parte de o seară de coșmar și au cedat cu 2-5, fiind ca și eliminați din competiție.

Lăsat pe banca de rezerve de antrenorul croat Igor Tudor, Radu Drăgușin a trăit partida la intensitate maximă, iar finalul de meci l-a prins deznădăjduit. Înainte de fluierul final, camerele de filmat au fost îndreptate către banca de rezervă a londonezilor, acolo unde se afla și internaționalul român. Drăgușin a părut extrem de îngândurat și dezamăgit din cauza jocului prestat de colegii săi, dar și din cauza rezultatului înregistrat pe tabela de marcaj.

Atletico a avut 4-0 în minutul 22 (!), goluri marcate de Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), Alvarez (min. 15) și Le Normand (min. 22). Porro a redus din diferență în minutul 26, dar același Alvarez a făcut 5-1 în minutul 55. Tabela a închis-o Solanke, cu un sfert de oră înainte de final.

Umilință totală: portarul, schimbat după doar 17 minute

Tottenham are parte de un sezon dezastruos, cu rezultate mult sub nivelul așteptărilor, punctează Prosport.

La Madrid, după ce portarul Antonin Kinsky a gafat la două goluri, iar tabela arăta 3-0 pentru Atletico, antrenorul oaspeților, croatul Igor Tudor, nu a mai răbdat și a reacționat: în minutul 17, a schimbat portarul, trimițându-l pe teren pe italianul Vicario.

La cinci minute distanță, Le Normand îi dădea gol și Tottenham era groggy, 0-4 cu Atletico în minutul 17.

