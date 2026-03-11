Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu

În cadrul operațiunii militare împotriva Iranului, cunoscută sub numele de Operațiunea Epic Fury, Statele Unite folosesc o gamă variată de avioane de luptă de generația a 4-a și generația a 5-a pentru a lovi țintele din Iran.

Avioanele americane sunt dislocate fie de pe bazele Statelor Unite din Orientul Mijlociu, fie de pe portavioanele americane USS Abraham Lincoln, care se află în prezent în Oceanul Indian, și USS Gerald R. Ford, care se află în Marea Mediterană.

În contextul escaladării militare din Orientul Mijlociu, SUA folosesc o flotă aeriană diversificată în cadrul Operațiunii Epic Fury. Strategia americană se bazează pe obținerea superiorității aeriene prin utilizarea avioanelor de ultimă generație (stealth) pentru a neutraliza apărarea antiaeriană iraniană, urmată de atacuri de precizie asupra infrastructurii critice.

Recomandările autorului: