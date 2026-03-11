Prima pagină » Știri externe » Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu

Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu

11 mart. 2026, 12:56, Știri externe
Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
Galerie Foto 9

În cadrul operațiunii militare împotriva Iranului, cunoscută sub numele de Operațiunea Epic Fury, Statele Unite folosesc o gamă variată de avioane de luptă de generația a 4-a și generația a 5-a pentru a lovi țintele din Iran.

Avioanele americane sunt dislocate fie de pe bazele Statelor Unite din Orientul Mijlociu, fie de pe portavioanele americane USS Abraham Lincoln, care se află în prezent în Oceanul Indian, și USS Gerald R. Ford, care se află în Marea Mediterană.

În contextul escaladării militare din Orientul Mijlociu, SUA folosesc o flotă aeriană diversificată în cadrul Operațiunii Epic Fury. Strategia americană se bazează pe obținerea superiorității aeriene prin utilizarea avioanelor de ultimă generație (stealth) pentru a neutraliza apărarea antiaeriană iraniană, urmată de atacuri de precizie asupra infrastructurii critice.

Recomandările autorului:

China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului

Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic

Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
13:22
Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
EXTERNE Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț
12:13
Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț
FLASH NEWS Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane. Meloni: „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare“
11:53
Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane. Meloni: „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare“
SCANDAL Scandal cultural în Europa. Bruxelles-ul amenință „Bienala de la Veneția” cu tăierea finanțării dacă acceptă Rusia în expoziție
11:36
Scandal cultural în Europa. Bruxelles-ul amenință „Bienala de la Veneția” cu tăierea finanțării dacă acceptă Rusia în expoziție
ECONOMIE UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro
11:06
UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Digi24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
Click
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Numărul de copii pe care îi ai poate influența cât de mult vei trăi, arată un studiu
FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
SPORT Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
13:26
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
ECONOMIE Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
13:14
Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
FLASH NEWS Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
13:05
Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
IT&C Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
12:59
Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
FLASH NEWS Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
12:48
Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie

Cele mai noi

Trimite acest link pe