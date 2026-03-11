Prima pagină » Actualitate » Sondaj INSCOP: Jumătate din votanții USR vor PSD la guvernare

Sondaj INSCOP: Jumătate din votanții USR vor PSD la guvernare

11 mart. 2026, 11:46, Actualitate
Sondaj INSCOP: Jumătate din votanții USR vor PSD la guvernare

INSCOP a prezentat datele sondajului realizat în perioada 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, iar 8 din 10 votanți PSD își doresc ca partidul lor preferat să rămână la guvernare. De asemenea, jumătate din votanții USR vor ca social-democrații să rămână în Executiv, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri.

Potrivit datelor, 55,7% din totalul respondenților își doresc ca PSD să iasă de la guvernare, în timp ce 37,3% cred că partidul ar trebui să rămână la putere, iar 7% nu au oferit un răspuns sau nu știu ce poziție să adopte. De asemenea, 81% dintre votanții PSD consideră că formațiunea ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce doar 17% dintre aceștia cred că partidul ar trebui să iasă din Executiv.

Sursa: INSCOP Research

Aproape jumătate din votanții USR vor PSD la guvernare

În rândul votanților altor partide, opiniile sunt împărțite. Mai mult de jumătate din votanții PNL, 52%, cred că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce 42% ar prefera ieșirea social-democraților din Executiv. Cel mai surprinzător rezultat apare în cazul votanților USR, unde 46% spun că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce un procent similar susține ieșirea acestuia. De asemenea, cea mai puternică opoziție se regăselte în rândul votanților AUR, 79% dintre aceștia consideră că partidul ar trebui să părăsească guvernarea și doar 19% cred că ar trebui să rămână.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
ECONOMIE Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
13:14
Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
IT&C Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
12:59
Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
FLASH NEWS Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
12:48
Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
SPORT Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
12:35
Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”
12:05
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Digi24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
Click
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Numărul de copii pe care îi ai poate influența cât de mult vei trăi, arată un studiu
FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
SPORT Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
13:26
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
13:22
Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
FLASH NEWS Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
13:05
Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
GALERIE FOTO Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
12:56
Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
ECONOMIE Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România
12:47
Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe