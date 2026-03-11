Sondaj INSCOP: Jumătate din votanții USR vor PSD la guvernare

INSCOP a prezentat datele sondajului realizat în perioada 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, iar 8 din 10 votanți PSD își doresc ca partidul lor preferat să rămână la guvernare. De asemenea, jumătate din votanții USR vor ca social-democrații să rămână în Executiv, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri.



Potrivit datelor, 55,7% din totalul respondenților își doresc ca PSD să iasă de la guvernare, în timp ce 37,3% cred că partidul ar trebui să rămână la putere, iar 7% nu au oferit un răspuns sau nu știu ce poziție să adopte. De asemenea, 81% dintre votanții PSD consideră că formațiunea ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce doar 17% dintre aceștia cred că partidul ar trebui să iasă din Executiv.

Aproape jumătate din votanții USR vor PSD la guvernare

În rândul votanților altor partide, opiniile sunt împărțite. Mai mult de jumătate din votanții PNL, 52%, cred că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce 42% ar prefera ieșirea social-democraților din Executiv. Cel mai surprinzător rezultat apare în cazul votanților USR, unde 46% spun că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce un procent similar susține ieșirea acestuia. De asemenea, cea mai puternică opoziție se regăselte în rândul votanților AUR, 79% dintre aceștia consideră că partidul ar trebui să părăsească guvernarea și doar 19% cred că ar trebui să rămână.

