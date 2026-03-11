Prima pagină » Economic » Un cunoscut om de afaceri maghiar, apropiat al premierului Viktor Orban, negociază cu Auchan pentru preluarea unor hipermarketuri din România

11 mart. 2026, 12:47, Economic
Investitorul maghiar Dániel Jellinek, deținătorul grupului Indotek, pregătește o mișcare importantă pe piața românească de retail, conform Profit.ro. Omul de afaceri a intrat în discuții cu grupul francez Auchan pentru achziția a patru centre comerciale care funcționează hipermarketuri discount ATAC din România, o tranzacție de aproximativ 40 de milioane de euro. 

Discuția vizează cumpărarea a 4 din cele 9 centre comerciale în care funcționează magazine ATAC Hiper Discount deschise în locul unor hipermarketuri Auchan. Este vorba despre proprietăți din Brașov, Ploiești, Târgu Mureș și Satu Mare, iar suprafața cumulată a acestor spații depășește 25.200 de metri pătrați. Modelul tranzacției imobiliare este unul de tip sale & lease back, ceea ce înseamnă că investitorul ar cumpăra proprietățile imobiliare, în timp ce magazinele ATAC ar continua să opreze în aceleași spații ca chiriași.

Tranzacția face parte dintr-o strategie tot mai vizibilă a grupului Auchan de a elibera capitalul blocat în activele imobiliare. În acest fel, francezii s-ar concentra mai mult pe activitatea de retail, în timp ce proprietățile ar fi transferate către invsestitori specializați în real estate. De asemenea, compania Idotek nu este la prima tranzacție care vizează proprietăți închiriate grupului Auchan. În 2023, a cumpărat 47% din grupul care operează rețeaua Auchan în Ungaria.

Cine este cumpărătorul care deține Indotek

Dániel Jellinek este un dezvolator imobiliar care a făcut afaceri cu ginerele lui Viktor Orban, Istvan Tiborcz, unul dintre cei mai influenți investitori imobiliari din Ungaria. Grupul Indotek controlează un portofoliu de peste 300 de proprietăți, aproape 2 milioane de metri pătrați se spații imobiliare și peste 3.500 de contracte de închiriere în Europa.

Dániel Jellinek

Averea omului de afaceri a crescut în ultimii ani de la aproximativ 300 milioane de euro în 2019 la peste 870 milioane euro în 2025, potrivit clasamentelor din Ungaria. De asemenea, în România, Indotek a intrat pe piață în 2019 prin achiziția Promenada Mall Târgu Mureș, într-o tranzacție estimată la 43 milioane de euro. Ulterior, compania a cumpărat mai multe clădiri de birouri în București și a intrat și pe segmentul logistic.

