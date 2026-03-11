Prima pagină » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. E Mirel Rădoi cea mai bună variantă pentru campioană? Își riscă antrenorul cariera după o nouă colaborare cu Becali?

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. E Mirel Rădoi cea mai bună variantă pentru campioană? Își riscă antrenorul cariera după o nouă colaborare cu Becali?

11 mart. 2026, 11:52, Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. E Mirel Rădoi cea mai bună variantă pentru campioană? Își riscă antrenorul cariera după o nouă colaborare cu Becali?

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Este Mirel Rădoi cea mai bună variantă pentru campioana României? Își riscă antrenorul cariera după o nouă colaborare cu Gigi Becali?

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB! Aceasta-i știrea săptămânii pe care o vom analiza la EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport. Emisiunea revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Ratarea play-off-ului pare să fi intrat în plan secund, după mișcarea reușită de Gigi Becali prin care l-a adus la cârma echipei pe Mirel Rădoi.

Fostul căpitan al roș-albaștrilor este la a doua experiență ca antrenor la FCSB, după cea din sezonul 2015-2016, când nu s-a încheiat prea bine pentru el. Tot atunci s-a și certat cu nașul său Gigi Becali.

Acum, Mirel Rădoi speră să fi găsit un alt gen de patron în persoana lui Gigi Becali, după cum chiar el a declarat la conferința de presă prin care a fost prezentat oficial.

Analizăm venirea lui Mirel Rădoi, dar și măsurile imediate pe care acesta le-a luat la FCSB cu Ion Toma, fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la roș-albaștri, jurnalistul Christi Luță și preparatorul fizic Robert Panduru.

Discutăm cu aceștia de la ora 18:00, live la EXCLUSIV FCSB, emisiune unde și voi veți putea participa direct prin întrebările pe care le veți adresa invitaților pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
13:26
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
SPORT Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
12:35
Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, umilință uriașă în Liga Campionilor: Atletico a dat de pământ cu londonezii, 5-2
SPORT Reacția lui Mirel Rădoi la dezvăluirile despre Celje, echipa cu care s-ar fi înțeles pe un salariu de 1,6 milioane de euro. „O să răspund, totuși”
09:35
Reacția lui Mirel Rădoi la dezvăluirile despre Celje, echipa cu care s-ar fi înțeles pe un salariu de 1,6 milioane de euro. „O să răspund, totuși”
SPORT Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
09:04
Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
SPORT Întâlnire Kyros Vassaras – antrenori și jucători din Superliga. Ce le-a transmis șeful CCA despre arbitraj
08:20
Întâlnire Kyros Vassaras – antrenori și jucători din Superliga. Ce le-a transmis șeful CCA despre arbitraj
SPORT Primele declarații ale antrenorului Mirel Rădoi în treningul FCSB: „Noi părem acum într-un picaj”
20:25
Primele declarații ale antrenorului Mirel Rădoi în treningul FCSB: „Noi părem acum într-un picaj”
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Digi24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
Click
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Numărul de copii pe care îi ai poate influența cât de mult vei trăi, arată un studiu
FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
13:22
Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții
ECONOMIE Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
13:14
Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
FLASH NEWS Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
13:05
Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
IT&C Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
12:59
Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe