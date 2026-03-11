Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”

Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că România are un buget realist: „Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua”

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 12:05, Actualitate
Sursa foto: Facebook

Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că bugetul pentru anul 2026 este gata pentru adopție. Ea recunoaște că negocierile politice au durat mai mult, dar consideră că documentul este unul corect față de cetățeni. 

„Bugetul pe 2026 urmează să fie adoptat. Sigur ca procesul a durat mai mult decât ne-am fi dorit cu toții, dar asta e realitatea politică în care ne aflăm. Partea bună e că avem totuși un buget realist și asta este așteptarea tuturor românilor: să nu mai fie mințiți,” a scris Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul explică faptul că Executivul nu mai propune cifre false sau venituri umflate pe hârtie. Aceasta afirmă că statul trebuie să se încadreze în sumele pe care le are la dispoziție.

„Aceștia sunt banii de care dispunem, asta putem face cu ei. Am văzut prea mulți ani în care bugetele au fost construite pe cifre care arătau bine pe hârtie, dar nu se susțineau în realitate.”

Oana Gheorghiu avertizează că risipa din trecut a lăsat facturi grele pe umerii contribuabililor care își plătesc taxele. Ea cere aceeași disciplină și din partea companiilor de stat, unde pierderile nu mai pot fi plătite din buzunarul cetățenilor.

„Venituri supraestimate, cheltuieli care au depășit orice limită, probleme amânate în loc de rezolvate. Factura a ajuns întotdeauna la noi, cei care ne plătim taxele la zi. Același principiu trebuie să se aplice și în companiile de stat. Venituri proiectate realist, cheltuieli în limitele a ceea ce compania poate susține, fără artificii contabile și fără a împinge problemele spre viitor. Pierderile acoperite an de an din bani publici nu mai pot continua. Disciplina bugetară nu e austeritate. E respect față de banii oamenilor.”

