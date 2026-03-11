Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie

Aproximativ 50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au recurs la o formă extremă de protest în fața Ministerului Energiei. Aceștia au intrat în greva foamei miercuri, la ora 11. Oamenii sunt disperați, deoarece peste 1.500 de colegi cu contracte pe perioadă determinată își pot pierde locurile de muncă la începutul lunii viitoare.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA acuză autoritățile că au gestionat prost tranziția energetică. Sindicaliștii afirmă că muncitorii au ajuns la capătul răbdării și nu mai văd altă cale pentru a fi ascultați de către guvernanți.

Reprezentanții angajaților atrag atenția că mulți dintre cei vizați de concedieri lucrează în companie de peste trei ani. Aceștia au asigurat stabilitatea sistemului energetic național, iar acum riscă să rămână fără venituri chiar înainte de Paște.

Potrivit organizației sindicale, restructurarea sectorului energetic ar trebui realizată printr-o „tranziție justă”, care să includă investiții în tehnologii noi, dar și măsuri de protecție pentru salariați și comunitățile dependente de această industrie.

CNS Cartel ALFA solicită Guvernului și Ministerului Energiei „să deschidă de urgență un dialog” cu reprezentanții angajaților și să identifice soluții pentru evitarea unei crize sociale. Sindicaliștii susțin că există fonduri europene și soluții tehnice pentru modernizarea industriei energetice, însă este nevoie de voință politică pentru a proteja locurile de muncă.

AUTORUL RECOMANDĂ: