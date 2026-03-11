Prima pagină » Actualitate » Experimentul din 1990 al NASA care a uluit lumea. 2.500 de meduze au fost trimise în spațiu, s-au întors pe Pământ 60.000, dar ceva nu era în regulă

11 mart. 2026, 11:56, Actualitate
Experimentul din 1990 al NASA care a uluit lumea / Sursa FOTO: Profimedia

În 1990, NASA a trimis aproape 2.500 de meduze pui în spațiu, iar la readucerea pe Pământ acestea se înmulțiseră și erau 60.000. Experimentul urmărea să afle cum ar afecta microgravitația oamenii născuți în spațiu, potrivit publicației elEconomista.es.

Întrebarea care a stat la baza experimentului era simplă, dar cu implicații uriașe: dacă oamenii s-ar naște în spațiu, cum ar reacționa corpul lor la gravitația terestră?

De ce un experiment cu meduze?

O echipă condusă de Dorothy Spangenberg a ales meduzele dintr-un motiv precis. Deși diferite de oameni ca înfățișare, meduzele au un sistem de percepție a gravitației similar cu al nostru. Tentaculele lor indică cu precizie orientarea față de sus și jos.

NASA a trimis aproape 2.500 de polipi la bordul navei Columbia. Polipii sunt stadiul incipient de viață al meduzelor. Cercetătorii aflați la bord au accelerat creșterea lor pe parcursul celor nouă zile ale misiunii.

Experimentul cu meduze în spațiu a produs rezultate spectaculoase ca număr. Cele aproape 2.500 de exemplare inițiale s-au dezvoltat până la aproximativ 60.000 de meduze. Creșterea și înmulțirea au funcționat normal în microgravitație.

Problemele au apărut la întoarcerea pe Pământ.

Cercetătorii au observat imediat că meduzele spațiale înotau anormal. Spre deosebire de grupul de control rămas pe Pământ, ele prezentau dificultăți clare de mișcare. Oamenii de știință au identificat „anomalii în bătăile inimii” și au concluzionat că animalele sufereau de vertij sever. Meduzele crescute în microgravitație nu reușeau să se adapteze la condițiile de pe Pământ. Sistemul lor de percepție a gravitației nu se dezvoltase normal.

Ce înseamnă asta pentru oamenii născuți în spațiu

Concluzia cercetătorilor este îngrijorătoare pentru viitorul explorării spațiale, arată Mediafax. Dacă meduzele crescute în microgravitație nu se pot adapta la gravitația terestră, același lucru s-ar putea întâmpla și cu oamenii născuți în spațiu.

Întrebarea pusă de NASA în 1990 rămâne fără un răspuns complet. Dar experimentul cu meduze în spațiu a arătat că microgravitația afectează profund dezvoltarea sistemului de echilibru.

Ce vor mânca astronauții în misiunea Artemis II, când vor fi în preajma Lunii?

Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA

