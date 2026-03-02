Iașiul trece printr-o reformă administrativă majoră: „Viitoarele comune, 7-20 mii locuitori, 5-20 sate” 

Istoricul și fostul consilier județean ieșean Vasile Cotiugă a propus o reformă administrativ teritorial. El a acordat un interviu în care a prezentat care sunt următorii pași concreți și dacă voința politică va fi suficientă, relatează ZDI.



Reformă administrativă majoră la Iași

– Ce v-a determinat să dați tonul dezbaterilor cu această propunere de comasare a comunelor și cât timp v-a luat să faceți studiul de reîmpărțire a județului într-un număr de comune de trei ori mai mic decât sunt acum?

– Dezbaterile cu privire la o nouă organizare administrativ-teritorială a României trebuiau să înceapă serios acum multă vreme, după anul 2000, până la integrarea în UE și cu atât mai mult, imediat după integrare.

Personal, după ce am ajuns consilier județean (2016) și am început să cunosc direct modul de organizare administrativă a județului, mi-am dat seama că este necesară o reorganizare a comunelor noastre, pentru că multe dintre ele nu aveau posibilitatea de a se administra corespunzător, lipsindu-le specialiștii în diverse domenii, cum ar fi, de exemplu, urbanismul. Erau răspunsuri standard: cine ar veni la noi în comună? Nu avem cum să le oferim ceva mai bun, pentru că suntem o comună mică! Aveau răspunsul, dar nu voiau să-l recunoască!