1.000 lei în plus la pensie, pentru toți acești 1.200.000 de pensionari români. Cine ia banii 

Coaliția a încheiat dezbaterile pe tema pensiilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că este disponibilă o sumă de 2.3000.000.000 lei ajutor la pensie. Anul acesta beneficiază aproximativ 2.8000.000 de pensionari de acești bani.

PSD a prezentat Pachetul Social pe care vrea să îl impună guvernului condus de Ilie Bolojan.

1.000 lei în plus la pensie, pentru toți acești 1.200.000 de pensionari români

„Acordăm un ajutor la pensie așa cum am făcut-o în 2023 și 2025 pentru că situația o impune și în 2026”, a explicat Florin Manole, potrivit Newsweek.

El a explicat că 2.800.000 de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei vor împărți suma de 2.300.000.000 de lei.

Florin Manole a explicat și cum se împart banii:

1.200.000 de pensionari cu pensia de până la 1.500 de lei vor lua 1.000 de lei

6000.000 de pensionari cu pensia între 1.500 lei și 2.000 de lei vor primi 800 de lei

1.000.000 de pensionari cu pensia între 2.000 de lei și 3.000 lei vor primi 600 de lei.

„Inflația i-a lovit pe cei care cheltuie cel mai mult pe consum, iar pensionarii sunt cei care dau bani cel mai mult pe alimente și pentru facturi. Banii trebuie trecuti în legea bugetului. Sunt cheltuili semnificative undeva la 2.300.000 lei”, a mai explicat Manole.

Ministrul Florin Manole a fost întrebat dacă Ilie Bolojan susține acordarea acestor ajutoare pentru pensii.

Florin Manole a precizat că subiectul alocării fondurilor nu a fost încă discutat în Guvern, însă și-a exprimat convingerea că „Bolojan va accepta”.

Ministrul Muncii a explicat și care ar fi sursa banilor necesari pentru plata ajutoarelor, arătând că, față de anul trecut, veniturile la buget au crescut. El a oferit ca exemplu încasările din TVA, menționând că doar din această sursă au fost aduși la buget 12 miliarde de lei.

Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care ajutorul pentru pensii nu va fi inclus în buget, Manole a respins această posibilitate, afirmând că nu se pune problema unei demisii, întrucât este convins că Bolojan va fi de acord cu alocarea sumelor necesare.

Recomandările autorului: