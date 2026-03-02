Prima pagină » Actualitate » Noua metodă a infractorilor de a obține date bancare ale românilor. De ce apeluri trebuie să te ferești 

02 mart. 2026, 09:15, Actualitate
O româncă atrage atenția asupra unei noi metode de înșelătorie care face victime perioada aceasta. Infractorii se dau drept reprezentanți ai poliției și astfel încearcă să obțină datele bancare ale cetățenilor. 

O nouă metodă de înșelătorie face ravagii în rândul românilor 

Victima este contactată de pe un număr necunoscut de o persoană care adoptă un ton oficial și simulează o urgență aparent reală. Ca să câștige rapid încrederea victimei, infractorul oferă detalii exacte, cu scopul de a îl determina pe apelat să îi ofere și mai multe date, precum codurile de acces la aplicațiile bancare, relatează Click.  

 „Mă sună un număr necunoscut. Răspund. Un bărbat se prezintă ca fiind reprezentant al Poliției (numește toate detaliile, inclusiv adresa sediului pe Str. Regina Elisabeta) și îmi spune că se ocupă de un dosar de fraudă al unui fost angajat în sistemul bancar, care a avut acces la datele personale ale clienților și care a depus un dosar de credit în care particip și eu cu semnătura mea.

După ce și-a turuit textul, s-a oprit să mă întrebe dacă am înțeles totul până aici. În acel moment, i-am cerut să-mi spună clar numele lui ca să-l notez și i-am comunicat că discuția este înregistrată (între timp, dădusem drumul la înregistrare). A închis instant.

Adevărul este că, dacă nu aș fi citit, zilele trecute, o postare a cuiva care a pățit-o cu o fraudă similară, e posibil să mă fi speriat și să fi durat mai mult ca să mă dumiresc ce se întâmplă, de fapt.

Mă întreb, totuși, de unde au acești tipi datele noastre personale (numele complet și numărul de telefon)?”, a relatat aceasta într-o postare pe Facebook.

În secțiunea de comentarii, mai mulți oameni au transmis că au trecut prin aceeași situație: „Și eu am fost sunată, zicea ca am probleme cu un cont bancar, i-am zis că sunt lângă bancă și pot să verific, a închis imediat”, a transmis o persoană. Altcineva a povestit: „O săptămână întreagă am blocat numere care mă sunau, în special de peste hotare. La primul apel am răspuns din greșeală, apoi pe toate le-am respins.”a povestit o victimă.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă următoarele măsuri de siguranță:

  • Nu te lăsa intimidat de tonul autoritar sau de mențiuni legate de articole de lege.
  • Nu oferi date personale sau bancare prin telefon.
  • Închide apelul și sună la numărul oficial al instituției pentru a verifica informațiile.
  • Nu continua discuția prin aplicații de mesagerie.
  • Nu instala aplicații care permit controlul dispozitivului de la distanță.
  • Monitorizează constant conturile bancare și activează alertele de tranzacție.

