Năsui, după numirea lui Caragea la Uzina Sadu: ”Timpul trece, leafa merge. Nu sunt pierderile lor, sunt pierderile dumneavoastră”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a lansat un atac la adresa politicienilor care promovează personaje cu ”pregătiri precare” în stat, după ce Viorel Salvador Caragea a fost numit de USR la Uzina Sadu.

Năsui susține că toată controversa iscată după ce Viorel Salvador Caragea, fost șef al IPJ Gorj, a fost numiot în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu arată clar că România avea nevoie de reforma companiilor de stat, nu doar de ”rotirea politicienilor”.

Năsui: ” Își pun oamenii în diverse funcții în companii de stat, promițând că le vor face să meargă bine. Nu le-au făcut. Și nici nu le vor face.”

Fostul ministru al economiei a trasmis că una dintre marile probleme cu care România se confruntă este că aproape nimeni din clasa politică nu susține privatizarea.

”Soluția liberală pentru compania de stat Uzina Mecanică Sadu era privatizarea. Soluția etatistă este rotirea conducătorilor politici din fruntea sa.

De 36 de ani politicienii din România au ales să țină totul de stat. Își pun oamenii în diverse funcții în companii de stat, promițând că le vor face să meargă bine. Nu le-au făcut. Și nici nu le vor face.

Tot ce vor face este aceeași rotire a cadrelor pe care românii au tot văzut-o. Pleacă unii, vin alții. Iar aceia stau acolo până vine un nou guvern care face același lucru, cu aceleași promisiuni și aceeași propagandă.

Soluția nu era schimbarea unui politruc cu alt politruc. Soluția era privatizarea. Marile companii de armament din lume, de la care cumpără chiar și armata română, sunt toate private. Reglementate, supravegheate, dar private. Dacă se poate în toată lumea liberă, se putea și în România.

Problema la noi este că aproape nimeni din clasa politică nu susține privatizarea. Vor să rămână totul de stat. Pentru că asta le dă putere. Privatizarea ar însemna mai puțină influență pentru ei, mai puține funcții de dat la activul de partid, și, evident, mai puține oportunități de afaceri”, a scris Năsui pe Facebook. Fostul ministru al Economiei susține că politicienii care promovează personaje cu ”pregătiri precare în stat”, nu ar face-o niciodată în fruntea propriilor lor companii, tocmai pentru că nu ar dori răul propriilor afaceri, însă, susține Năsui, acest criteriu nu este luat în seamă când vine vorba de comapaniile de stat.