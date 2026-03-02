Prima pagină » Știri externe » Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa

Mihai Tănase
02 mart. 2026, 09:39, Știri externe

Israelul a bombardat sudul Beirutului după un atac cu rachete și drone lansat de Hezbollah asupra unei baze militare din zona Haifa. Gruparea libaneză afirmă că acțiunea este un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei.

Beirutul a fost vizat luni dimineață de un val de bombardamente intense israeliene, după ce Hezbollah a lansat un atac cu rachete și drone asupra unei baze militare din apropierea orașului Haifa, în nordul Israelului.

Hezbollah a anunțat că operațiunea a fost desfășurată ca „un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei”. Luni dimineață, gruparea a transmis că atacul a fost lansat „în apărarea Libanului și a poporului său” și „ca răspuns la agresiunile repetate ale Israelului”.

„Atât timp cât agresiunea israeliană continuă, iar liderii și oamenii noștri sunt asasinați, avem dreptul să ne apărăm și să răspundem la momentul și în locul potrivit”, se arată în comunicatul Hezbollah, potrivit Times of Israel și citat de Mediafax.ro.

Reprezentanții organizației au mai susținut că „inamicul israelian nu poate continua agresiunea sa de cincisprezece luni fără un răspuns de avertisment care să oprească această agresiune și să ducă la retragerea din teritoriile libaneze ocupate”.

50 de orașe libaneze, sub atac israelian

La scurt timp după atacul asupra bazei din Haifa, Armata Israeliană a lansat lovituri aeriene în sudul Beirutului. Presa locală a relatat explozii și în mai multe localități din sudul Libanului, precum și în Valea Bekaa, din estul țării.

Armata israeliană a transmis că „atacă energic Hezbollah” pe întreg teritoriul Libanului.

„Vom acționa împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura operațiunii militare împotriva Iranului și nu vom permite organizației să reprezinte o amenințare la adresa statului Israel și să pună în pericol locuitorii din nord”, a precizat IDF.

Israelul a acuzat direct gruparea libaneză de escaladarea conflictului. „Organizația teroristă Hezbollah distruge statul Liban. Responsabilitatea pentru această situație îi aparține, iar armata va răspunde ferm”, se arată într-un comunicat oficial.

Violențele indică o intensificare semnificativă a confruntărilor, care capătă tot mai clar o dimensiune regională, implicând Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran și aliații săi, pe de altă parte.

Deși Hezbollah și Israel au încheiat un armistițiu în noiembrie 2024, tensiunile au continuat. Israelul a menținut bombardamente asupra teritoriului libanez, iar Hezbollah a susținut constant că își păstrează capacitatea de răspuns.

În 2025, guvernul libanez a emis un decret pentru dezarmarea Hezbollah, însă gruparea a ignorat decizia, argumentând că arsenalul său este „necesar pentru a proteja Libanul împotriva expansionismului israelian”.

