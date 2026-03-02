Plante care protejează de rele și aduc noroc

Conform tradițiilor populare, există plante care sunt considerate ca benefice pentru protejarea casei și a familiei și aducătoare de noroc.

Multor plante li s-a atribuit, în tradiția populară, capacitatea de a proteja împotriva energiilor negative și de a aduce purificare și noroc.

Astfel, busuiocul este considerat o plantă sacră în tradiția populară, fiind folosit în ritualuri religioase și împotriva energiilor negative. Era pus sub pernă pentru vise prevestitoare, folosit în descântece și ritualuri de dragoste sau pus în casă pentru a atrage noroc și protecție, notează click.ro.

Salvia a fost considerată, în tradiția populară, ca fiind un rememdiu pentru purificarea spațiului și a energie personale, fiind utilizată pentru alungarea spiritelor rele și pentru a aduce echilibru spiritual.

Menta era folosită în ritualuri de curățare, simbolizând regenerarea și purificarea.

Despre sunătoare se spun că are rol protector și vindecător, în tradiția populară fiind utilizată pentru protecție împotriva spiritelor rele și pentru claritate mentală.

Pelinul era simbol al protecției și purificării, fiind folosit în ritualuri de curățare. De asemenea, era pus la uși și ferestre pentru a alunga spiritele rele.