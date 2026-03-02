Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril, după atacurile iraniene asupra navelor în Strâmtoarea Hormuz

Prețurile globale ale petrolului au depășit pragul de 80 de dolari pe baril, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din apropierea Strâmtorii Hormuz. Tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează temeri privind blocarea transportului energetic.

Prețul petrolului a crescut puternic la începutul săptămânii, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în apropierea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a urcat cu 14% la deschiderea burselor asiatice, până la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. Și țițeiul american West Texas Intermediate a înregistrat o creștere de două cifre, potrivit Reuters.

Petroliere, atacate în apropierea Strâmtorii Hormuz

Creșterea vine în contextul în care cel puțin trei nave au fost atacate în apropierea strâmtorii, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. Două nave au fost lovite direct, iar un „proiectil necunoscut” ar fi „explodat în imediata apropiere” a unei a treia nave, a transmis Centrul britanic pentru operațiuni comerciale maritime.

Iranul a avertizat navele comerciale să nu tranziteze Strâmtoarea Hormuz, rută prin care este transportat aproximativ 20% din petrolul și gazul mondial. Drept urmare, transportul maritim internațional a ajuns aproape la un impas la intrarea în strâmtoare, iar analiștii avertizează că un conflict prelungit ar putea împinge prețurile energiei și mai sus.

La începutul tranzacțiilor din Asia, prețurile globale ale petrolului au crescut cu peste 10%, înainte ca avansul să se mai tempereze. Puțin înainte de ora 07:00 GMT, petrolul Brent se tranzacționa la 78,72 dolari pe baril, în timp ce petrolul american urca la aproximativ 72,20 dolari.

„Piața nu este cuprinsă de panică. Este mai clar că, până în prezent, infrastructura de transport și producție a petrolului nu a fost o țintă principală pentru niciuna dintre părți. Piața va fi atentă la semnalele care indică revenirea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce ar duce la o scădere a prețurilor petrolului”, a declarat Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare în domeniul energiei la MST Marquee.

Prețul petrolului ar putea depăși 100 de dolari pe baril

Totuși, unii analiști avertizează că prețul petrolului ar putea depăși pragul de 100 de dolari pe baril dacă tensiunile se vor prelungi.

În încercarea de a limita scumpirile, grupul OPEC+ a anunțat duminică majorarea producției cu 206.000 de barili pe zi. Cu toate acestea, experții se îndoiesc că măsura va avea un impact semnificativ în cazul unei escaladări a conflictului.

Edmund King, președintele AA, a avertizat că perturbările din regiune ar putea duce la scumpiri ale carburanților la nivel global.

„Tulburările și bombardamentele din Orientul Mijlociu vor fi cu siguranță un catalizator pentru perturbarea distribuției petrolului la nivel global, ceea ce va duce inevitabil la creșteri de prețuri. Amploarea și durata creșterilor prețurilor la pompă depind de cât timp va dura conflictul”, a spus el.

Garda Revoluționară Islamică din Iran a anunțat că trei petroliere din Marea Britanie și SUA au fost „lovite de rachete și ard”, afirmație care nu a fost confirmată oficial de Londra sau Washington.

UKMTO a raportat „mai multe incidente de securitate” în Golful Arabiei și Golful Oman și a recomandat navelor să „transiteze cu prudență”. Potrivit platformei Kpler, cel puțin 150 de petroliere au rămas ancorate în apele Golfului, evitând Strâmtoarea Hormuz.

„Din cauza amenințărilor Iranului, strâmtoarea este efectiv închisă. Navele au luat măsuri de precauție pentru a nu intra, deoarece riscurile sunt prea mari și costurile asigurărilor au crescut vertiginos”, a declarat Homayoun Falakshahi de la Kpler.

În paralel, conflictul regional s-a intensificat, cu noi atacuri aeriene între Iran și Israel și lovituri raportate în mai multe state din Orientul Mijlociu, alimentând temerile privind o criză energetică globală de amploare.

Recomandarea autorului:

Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front