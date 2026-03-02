Prima pagină » Actualitate » Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic

Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic

02 mart. 2026, 09:37, Actualitate
Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic
Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL

Lidl ieftinește de astăzi, 2 martie, un produs pe care majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic. Este nelipsit din meniul meselor și, începând de astăzi, se regăsește la promoție în magazinele retailerului german.

Este vorba despre roșiile cherry, unul dintre cele mai cumpărate produse în această perioadă a anului.

Cu cât se reduc roșiile cherry

Datorită versatilității și a consumului frecvent în salate sau gustări rapide, roșiile cherry sunt extrem de căutate de către români.

Potrivit ofertei din magazinele Lidl, caserola de 250 de grame de roșii cherry beneficiază de o reducere de 45%.

Astfel, prețul a scăzut la 3,79 lei, față de 6,99 lei cât era anterior. Calculat la kilogram, prețul ajunge la circa 15,16 lei, ceea ce face produsul mai accesibil pentru românii care țin postul Paștelui.

Promoțiile de acest tip sunt frecvente în perioada posturilor religioase. Atunci, cererea pentru legume proaspete crește semnificativ, iar marile magazine ajustează ofertele pentru a atrage clienții.

Roșiile cherry sunt printre cele mai consumate legume în timpul postului deoarece:

  • pot fi mâncate ca atare, fără preparare;
  • se potrivesc în salate, sandvișuri sau paste;
  • sunt ușor de transportat și păstrat;
  • au un conținut ridicat de vitamine și antioxidanți.

Nutriționiștii spun că legumele proaspete trebuie incluse în alimentația zilnică pentru că ajută la menținerea aportului de vitamine, mai ales atunci când nu consumăm produse de origine animală. Ținând cont de toate acestea, roșiile cherry rămân printre produsele cu rulaj mare pe durata postului, alături de salată verde, castraveți sau leguminoase.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

Se scumpesc biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală

15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet

Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Noua metodă a infractorilor de a obține date bancare ale românilor. De ce apeluri trebuie să te ferești 
09:15
Noua metodă a infractorilor de a obține date bancare ale românilor. De ce apeluri trebuie să te ferești 
METEO Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
08:58
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
CONTROL Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată 
08:52
Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată 
INEDIT Iașiul trece printr-o reformă administrativă majoră: „Viitoarele comune, 7-20 mii locuitori, 5-20 sate” 
08:41
Iașiul trece printr-o reformă administrativă majoră: „Viitoarele comune, 7-20 mii locuitori, 5-20 sate” 
ULTIMA ORĂ Ministerul Justiţiei publică pe 2 martie finaliştii concursurilor la şefia DNA, DIICOT şi PÎCCJ
08:40
Ministerul Justiţiei publică pe 2 martie finaliştii concursurilor la şefia DNA, DIICOT şi PÎCCJ
ULTIMA ORĂ Miniştrii se strâng la Palatul Victoria ca să discute despre cum îi readuc în ţară pe românii blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu
08:11
Miniştrii se strâng la Palatul Victoria ca să discute despre cum îi readuc în ţară pe românii blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
„O victorie pentru femeile din Europa”: Țările membre vor putea folosi fonduri europene pentru avorturi sigure
RĂZBOI Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
09:39
Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
MILITAR Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare”
09:31
Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare”
NEWS ALERT Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad
09:03
Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad
SPORT FCSB a ratat play-off-ul. Gigi Becali îl vrea pe Mirel Rădoi manager general
08:49
FCSB a ratat play-off-ul. Gigi Becali îl vrea pe Mirel Rădoi manager general
CONTROVERSĂ Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje
08:43
Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje
RĂZBOI Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă
08:10
Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă

Cele mai noi

Trimite acest link pe