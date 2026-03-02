Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic

Lidl ieftinește de astăzi, 2 martie, un produs pe care majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic. Este nelipsit din meniul meselor și, începând de astăzi, se regăsește la promoție în magazinele retailerului german.

Este vorba despre roșiile cherry, unul dintre cele mai cumpărate produse în această perioadă a anului.

Cu cât se reduc roșiile cherry

Datorită versatilității și a consumului frecvent în salate sau gustări rapide, roșiile cherry sunt extrem de căutate de către români.

Potrivit ofertei din magazinele Lidl, caserola de 250 de grame de roșii cherry beneficiază de o reducere de 45%.

Astfel, prețul a scăzut la 3,79 lei, față de 6,99 lei cât era anterior. Calculat la kilogram, prețul ajunge la circa 15,16 lei, ceea ce face produsul mai accesibil pentru românii care țin postul Paștelui.

Promoțiile de acest tip sunt frecvente în perioada posturilor religioase. Atunci, cererea pentru legume proaspete crește semnificativ, iar marile magazine ajustează ofertele pentru a atrage clienții.

Roșiile cherry sunt printre cele mai consumate legume în timpul postului deoarece:

pot fi mâncate ca atare, fără preparare;

se potrivesc în salate, sandvișuri sau paste;

sunt ușor de transportat și păstrat;

au un conținut ridicat de vitamine și antioxidanți.

Nutriționiștii spun că legumele proaspete trebuie incluse în alimentația zilnică pentru că ajută la menținerea aportului de vitamine, mai ales atunci când nu consumăm produse de origine animală. Ținând cont de toate acestea, roșiile cherry rămân printre produsele cu rulaj mare pe durata postului, alături de salată verde, castraveți sau leguminoase.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

Se scumpesc biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală

15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet

Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?”