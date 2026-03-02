Prețul petrolului explodează după atacul Iranului lângă Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor de șoc economic

Prețurile globale la petrol au crescut vertiginos luni, după ce atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz au amplificat temerile privind închiderea prelungită a punctului de blocaj care transportă aproximativ o cincime din petrolul global pe mare, relatează publicația Independent.

Țițeiul Brent a crescut cu 4,5%, ajungând la 76,07 dolari pe baril în primele tranzacții, după ce a depășit temporar 82 de dolari, în timp ce țițeiul american a urcat cu 3,9%. Acțiunile companiilor aeriene din Asia au scăzut, de asemenea, brusc, iar investitorii s-au mutat în dolar și aur, pe măsură ce luptele dintre Statele Unite, Israel și Iran s-au intensificat.

Creșterea a urmat afirmațiilor Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) ale Iranului, că ar fi lovit trei petroliere americane și britanice în Golf și Strâmtoarea Hormuz, alături de atacuri cu rachete și drone asupra bazelor militare și infrastructurii civile din întreaga regiune.

Datele de transport arătau sute de nave, inclusiv petroliere, care au ancorat în apele din apropiere, în timp ce comercianții se pregăteau pentru alte perturbări. Un oficial al misiunii navale a Uniunii Europene, Aspides, a declarat pentru Reuters că navele au primit transmisii radio VHF de la Garda Revoluționară a Iranului, care afirmau că „nicio navă nu are voie să treacă Strâmtoarea Hormuz”.

Momentan Iranul nu a confirmat oficial niciun astfel de ordin. Teheranul a amenințat ani de zile că va bloca această cale navigabilă îngustă ca represalii pentru atacuri, dar s-a oprit înainte să declare închiderea.

Datele de urmărire maritimă sugerează că traficul a încetinit semnificativ, proprietarii de nave și asigurătorii reevaluând riscurile transportului. Calea navigabilă, care leagă Iran de Oman, transportă aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi – aproximativ o cincime din țițeiul maritim global – precum și aproximativ 20 la sută din gazul natural lichefiat global, mare parte provenind din Qatar.

„Cea mai imediată și tangibilă evoluție care afectează piețele petroliere este oprirea efectivă a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, prevenind ajungerea a 15 milioane de barili pe zi de țiței pe piețe”, a declarat Jorge Leon, șeful analizei geopolitice la Rystad Energy, pentru Reuters.

„Dacă nu vor apărea rapid semnale de dezescaladare, ne așteptăm la o creștere semnificativă a prețului petrolului.” Analiștii avertizează că o oprire susținută ar avea consecințe de amploare.

